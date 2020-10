Dachsbau mit Gülle geflutet: Vater und Tochter müssen zahlen

Normalerweise besiedeln Dachse vor allem Laub- und Mischwälder, wo sie ungestört ihre Erdbauten anlegen können, in denen die nachtaktiven Tiere den Tag verschlafen und ihre Winterruhe abhalten. Dass sich Dachse auf Ackerflächen ansiedeln, kommt eher selten vor. Nicht nur deshalb war es ein ungewöhnlicher Fall, der diese Woche vor einem Amtsgericht im Altkreis Osterode verhandelt wurde: Weil sie im März vergangenen Jahres auf einem Acker im Altkreis einen Dachsbau mit Gülle regelrecht geflutet haben sollen, mussten sich dort ein Mann und dessen Tochter verantworten (wir berichteten).

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte sie deshalb wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen angeklagt. Der Staatsanwalt warf den beiden Hauptbeschuldigten vor, dass sie aus ihrem Gülletankwagen große Mengen Gülle in die Gänge eines Dachsbaus geleitet und die Ausgänge mit Erde zugeschüttet hätten. Dadurch sei ein Dachs, der sich in dem Bau befand, langsam und qualvoll ertrunken.

Acker wurde untersucht

Die Angeklagten hätten das Ertrinken des Dachses beabsichtigt und dessen Qualen zumindest billigend in Kauf genommen. Ein dritter mitangeklagter Mann habe ihnen dazu Beihilfe geleistet, indem er mit einer Schaufel dabei geholfen habe, die Ausgänge mit Erde zu verschließen. Damals hatten die Behörden, nachdem sie von dem Vorfall Kenntnis erlangt hatten, eine Untersuchung des Geländes veranlasst.

Bei den Grabungen bestätigte sich, dass sich unter dem Acker unterirdische Gänge befanden. Drei Wochen nach dem Vorfall wurde dann ein verendeter Dachs gefunden. Das nach Gülle riechende Tier wurde sichergestellt und obduziert.

Todesursache des Tiers bleibt unklar

Die Staatsanwaltschaft ging in ihrer Anklage davon aus, dass sich dieser Dachs in dem gefluteten Bau befunden hatte und qualvoll in der Gülle ertrunken war. Amtsgerichtsdirektorin Katharina Studenroth wies jedoch darauf hin, dass einem Gutachten zufolge nicht zweifelsfrei festzustellen sei, dass der Dachs in dem Bau ertrunken sei. Deshalb wurde das Verfahren auf den Vorwurf des unerlaubten Umgangs mit Abfällen beschränkt. Das Verfahren gegen den dritten Angeklagten wurde eingestellt, als Auflage muss der Mann 300 Euro an die Tafel in Osterode zahlen.

Sowohl der Angeklagte als auch dessen Tochter räumten ein, dass sie die Gülle ausgebracht hätten. Der Geruch der Gülle habe den Dachsbau unbewohnbar machen sollen. Sie hätten die Dachse damit vertreiben, aber nicht töten wollen.

Staatsanwalt: „Ziel war es, den Dachs umzubringen“

Der Staatsanwalt nahm ihnen dies indes nicht ab. Die Angeklagten seien genervt von den tierischen Tunnelbauern gewesen und hätten sie loswerden wollen: „Ziel war es, den Dachs umzubringen.“ Nach seiner Überzeugung sei der später sichergestellte tote Dachs in der Gülle ertrunken. Auch wenn sich dies nicht sicher nachweisen lasse, sei die Flutung der Dachsbauten auch aus einem anderen Grund strafbar gewesen. Die Abgabe derartiger Mengen Gülle ohne Verwendung zur landwirtschaftlichen Düngung sei nicht zugelassen. Die in großem Stil ausgebrachte Gülle hätte in das Grundwasser eindringen und somit die Umwelt gefährden können.

Die Angeklagten hätten nicht das Recht gehabt, das vermeintliche Dachsproblem im Wege der Selbstjustiz zu lösen, sondern hätten sich an die Jägerschaft oder die Behörden wenden können. Das Gericht folgte dem Antrag des Staatsanwalts und verurteilte Vater und Tochter wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro. Die Richterin zeigte sich überzeugt, dass die Angeklagten so etwas „ganz sicher nicht mehr machen“ würden.