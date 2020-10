Restaurants und Kneipen zu, Schulen und Kitas auf. Einkaufen ja, Kino- und Theaterbesuche nein. Zum Friseur gehen ist ok, zur Kosmetikerin aber nicht. Bundesregierung und die Länder haben sich darauf verständigt, mit drastischen Kontaktbeschränkungen die Coronavirus-Pandemie in Deutschland einzudämmen. Die strengeren Maßnahmen sollen ab dem 2. November deutschlandweit in Kraft treten und bis Ende des Monats gelten. Wir haben uns bei Betroffenen aus Göttingen und der Region umgehört, was diese Regelungen für sie bedeuten.

Stefanie Bernhard, Inhaberin des gleichnamigen Kosmetikstudios am Göttinger Wilhelmsplatz ist schockiert. „Wir halten strengste Hygienemaßnahmen ein”, sagt sie. Es werde immer nur ein Kunde zur gleichen Zeit behandelt, Plexiglasscheiben, FFP-2-Masken, regelmäßige Desinfektion. „In den Kosmetikstudios steckt sich doch niemand an”, sagt sie. Und weiter: „Einen zweiten Lockdown überstehen wir wirtschaftlich nicht.” Sie reagiert mit völligem Unverständnis auf den Plan, dass auch Kosmetikstudios für einige Wochen schließen sollen. Zumal vor ihrer Tür auf dem Wilhelmsplatz weiter große Gruppen ohne Abstand die Orientierungsphase feiern, ohne dass eingegriffen werde. Ein Lockdown sei für kleine Kosmetikstudios wie ihres eine Katastrophe.

Die Pläne der Bundeskanzlerin, Restaurants und Bars erneut zu schließen, stößt beim Niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverband auf „völliges Unverständnis”. Der Unmut und die Verzweiflung in der Branche wachse, teilt der Dehoga mit. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Für uns hat die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste oberste Priorität. Unsere strikten Hygienekonzepte funktionieren. Hotels und Restaurants haben nachweislich nicht zum Anstieg der Infektionen beigetragen”, so der Dehoga. Es seien Gasträume umgestaltet, Prozesse optimiert, umfangreiche Schutzmaßnahmen umgesetzt und deren Einhaltung sichergestellt worden. Detlef Schröder, Präsident des Dehoga Niedersachsen, erwartet eine „schlüssige Erklärung der Politik”. Immer neue unbegründete Verbote seien inakzeptabel. Von den rund 20.000 gastgewerblichen Betrieben in Niedersachsen könnte ein Drittel den Winter nicht überleben, prognostiziert Schröder.

Gastronomie

„Das Sicherheitskonzept in der Gastronomie funktioniert”, sagt Alexander Rhode vom Gasthaus Rhode in Nesselröden. Der Küchenchef beobachtet, dass sich seine Gäste gerade in Corona-Zeiten auf den Besuch im Restaurant besonders freuen und sich dort wohlfühlen – auch wenn statt 100 nur 40 Besucher in seinem Restaurant bewirtet werden können. Auch er versteht nicht, warum der Lockdown also ausgerechnet die treffen soll, die mit einem ausgeklügelten Sicherheitskonzept für Hygiene sorgen. Restaurants könnten ein Konzept vorlegen und hielten sich an die Regeln. Ansteckungen seinen aus solchen Betrieben kaum bekannt.

Der Betreiber des Göttinger Lokals „Havanna” will gegen den Lockdown für die Gastronomie in Göttingen klagen. „Ich will gemeinsam mit Kulturschaffenden gegen diese Verordnung vorgehen”, so der Gastronom. Wie er erklärt, so seien lediglich zwei Prozent aller Corona-Infektionen auf die Gastronomie zurückzuführen. Und das sei kein ausreichender Grund für einen Lockdown. „Es ist doch besser, wenn die Gäste bei uns unter kontrollierten Hygienebedingungen etwas trinken, als unkontrolliert auf privaten Feiern”, sagt er. „Wir sind doch nicht der schwarze Peter der Nation”, schimpft der Wirt. In seinem Lokal sorgen sogenannte EPA-Filter für saubere Luft, im Garten stehen ein großes Zelt und Heizpilze für Gäste zur Verfügung. Ein erneuter Lockdown sei „eine Katastrophe”.

Göttinger Theater

Erich Sidler, Intendant des Deutschen Theaters in Göttingen, befürchtet durch einen erneuten Lockdown einen „massiven Verlust” an Kultur in Deutschland. „Wir als Deutsches Theater in Göttingen halten eine dreiwöchige Spielpause aus”, sagt er. Im Hintergrund könne sein Haus unter Einhaltung aller Hygienebedingungen weiter arbeiten, um anschließend wieder mit einem Programm zu starten. Sorgen bereitet dem DT-Chef der Umgang der Politik auch mit freien Künstlern und Kulturschaffenden. Ein Umdenken sei nötig. „Unsere Besucher fühlen sich bei uns sicher”, sagt er. Ob eine Schließung der Spielstätten, die mit einem strengen Sicherheitskonzept arbeiten, die richtige und wirksame Maßnahme gegen die Ausbreitung der Pandemie ist, sei fraglich. „Wir stellen keine Gefahr dar”, sagt er.

„Selbstverständlich halten wir uns an alle Regeln und Maßnahmen und trotzdem machen wir Kultur möglich”, sagt Nico Dietrich, Intendant des Jungen Theaters in Göttingen. In keinem Theater habe es bislang Corona-Zwischenfälle gegeben, sagt er. „Es ist schon frustrierend, dass es wieder die Kultur treffen soll”, so Dietrich. Den Umgang der Politik mit Kulturschaffenden wie Solo-Selbstständigen und Veranstaltungstechnikern kritisiert er. „Wo sind denn die Maßnahmen, die helfen?”, fragt Dietrich. Auch sein Haus will bei einem Lockdown im Hintergrund an Produktionen weiterarbeiten, wenn der Lockdown kommt. Dennoch: „Ich erwarte klare Handlungskonzepte und Unterstützung, die auch ankommt, von der Politik”, sagt Dietrich.

Einzelhandel in Göttingen

Elisabeth von Alvensleben, Interimsgeschäftsführerin der Göttinger Pro-City GmbH, hofft, dass die kommenden Maßnahmen den Innenstadthandel nicht so hart treffen werden, wie die im Frühjahr, und dass ein Lockdown gemäßigter ausfallen werde. „Wir hoffen, dass der Handel mit allen Vorsichtsmaßnahmen weiter machen kann. Sonst wird es für viele fatal.“ Das Entwurfspapier der Bundesregierung sieht vor, dass der Einzelhandel unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet bleiben soll. Es müsse aber sichergestellt werden, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter aufhalte.

Selbst dann, weiß von Alvensleben, würden deutlich weniger Kunden in die Innenstadt kommen. Gleichzeitig betont sie aber, dass die Händler aus dem Frühjahr gelernt hätten, auf die Situation angemessen zu reagieren. Pro City werde sich „nach Kräften“ bemühen, die Kunden weiterhin in die Innenstadt zu bekommen und ihr Abwandern an Internethändler zu verhindern. Von Alvensleben befürwortet es, jetzt „moderate“ Formen der Einschränkungen zu haben als vielleicht in drei Wochen zum beginnenden Weihnachtsgeschäft einen kompletten Lockdown zu haben.

Dass der Einzelhandel weiterhin geöffnet bleiben soll, hält der Vorsitzende des Handelsverbandes Göttingen/Hannover, der Göttinger Geschäftsmann Alexander Grosse, für richtig und sinnvoll. Seit der Wiedereröffnung der Geschäfte im April habe der Handel gezeigt, dass er mit allen eingehaltenen Auflagen nicht zu den „Pandemietreibern“ gehöre. Grosse hält es für sinnvoll, wenn sich die Bundesländer auf einheitliche Regelungen verständigen würden. Gerade in einem Grenzgebiet wie Göttingen, wo die Kunden auch aus Thüringen und Hessen kämen, sei das wichtig.

Welche Auswirkungen die nun angekündigten Verschärfungen der Auflagen für die Kundenfrequenz bedeuten, lasse sich, so Grosse, schlecht vorhersagen. Feststehe aber, dass viele Leute jetzt schon den Geschäften fernblieben. Die Zahl der Kunden in Göttingen sei jetzt schon deutlich unter den Durchschnittswerten der Vorjahre. Weitergehende Verschärfungen als ohnehin nun geplant, würde viele Händler vor große Herausforderungen stellen, sagte Grosse.

Universität Göttingen

Nachdem an der Universität Göttingen das Sommersemester in der Corona-Pandemie überwiegend digital gestaltet wurde, sollte das Wintersemester nun als so genanntes Hybrid-Semester wieder einen verstärkten Präsenzbetrieb ermöglichen. Daran hält die Uni nach Auskunft von Sprecher Romas Bielke zur Stunde auch fest. Sollten Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung das nicht mehr ermöglichen, müsse der Krisenstab der Uni den Ablauf des Semesters umplanen, so Bielke weiter.

Die Umsetzung der Lockdown-Maßnahmen obliegt der Kommune. Ordnungsdienst und Polizei rechnen jetzt mit „verstärkten Kontrollen“. Wie Göttingens Ordnungsdezernent Christian Schmetz (CDU) erklärt, so benötige der Stadtordnungsdienst (SOD) dafür Unterstützung. Zusätzliches Personal erhalte der Ordnungsdienst dafür vorübergehend von der Landkreisverwaltung, nämlich zehn Mitarbeiter, die die Göttinger Kollegen bei den Kontrollen unterstützen. „Wir werden auch wieder gemischte Streifen mit der Göttinger Polizei im Einsatz haben”, sagt Schmetz.

Verstärkte Kontrollen

Ein zweiter Lockdown mit Begrenzung der sozialen Kontakte, mit Schließungen und strengen Regeln – Fachleute wie der Leiter des Göttinger Gesundheitsamtes, Dr. Eckart Mayr, wissen: Die Corona-Infektionsherde sind derzeit überwiegend im privaten Bereich zu finden. „Das Problem sind Feiern”, sagt Mayr. Die Kontrolle von privaten Treffen in privaten Häusern sei allerdings kaum möglich, zumal dafür der rechtliche Rahmen fehle, betont Ordnungsdezernent Schmetz. Dass mehr kontrolliert werden soll, das sei zwar „gut gemeint, aber schlecht gemacht.“. Ob die Kommune bei der aktuellen Verordnung noch einen Spielraum habe, das stehe noch nicht fest. „Das kommt auf die Formulierung der Verfügung an”, so Schmetz.

„Wir wissen noch nicht genau, was wir umsetzen müssen aber wir stellen uns darauf ein, dass wir verstärkt kontrollieren müssen”, sagt auch der Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, Rainer Nolte. Dafür sei zum einen der Streifendienst im Einsatz, zum anderen aber auch die Verfügungseinheit der Bereitschaftspolizei. „Wir werden präsent sein“, sagt Nolte. Das primäre Ziel sei, die „öffentlichen Räume“ zu kontrollieren und größere Zusammenkünfte beispielsweise auf dem Wilhelmsplatz zu verhindern.

Dort hatten in den vergangenen Tagen wieder junge Menschen gefeiert, ohne sich an die Corona-Regeln zu halten. „Der SOD hat dort diverse Gruppen angesprochen und um Einhaltung der Abstände und Tragen der Masken gebeten. Diesen Hinweisen sie man dann auch nachgekommen. Bußgelder mussten daher nicht verhängt werden“, so Schmetz.

Auch Nolte appelliert an die Vernunft der Bevölkerung und hofft auf eine Akzeptanz der verschärften Regeln. Ausschreitungen wie in Stuttgart oder Frankfurt sollen auf jeden Fall verhindert werden.

