Göttingen. Mikrobiologe Jörg Hacker sprach beim Göttinger Literaturherbst am Sonntagabend über die Herausforderung durch neue Viren.

Experte erwartet Corona-Impfstoff in erster Jahreshälfte 2021

Trotz aller Unwägbarkeiten und Herausforderungen sieht einer der renommiertesten Wissenschaftler Deutschlands hoffnungsvolle Ansätze, die Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Im Zuge der Wissenschaftsreihe des Literaturherbstes hat der Infektionsbiologie-Experte Jörg Hacker am Sonntagabend im Livestream aus der Paulinerkirche über Pandemien und Nachhaltigkeit gesprochen. Gesprächspartner des ehemaligen Präsidenten des Robert-Koch-Instituts war Patrick Cramer, Direktor des Göttinger Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie.

Hacker erwartet, dass in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Derzeit werde mit etwa 200 Substanzen gearbeitet, Nukleinsäuren-basierte Impfstoffe sollen eine große Rolle spielen. Das Corona-Virus sei nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, die Pandemie müsse nachhaltig überwunden werden, man brauche eine systemische Betrachtung und geeignete Strategien zur Bekämpfung.

„Es ist unglaublich, was seit Jahresbeginn an Daten zusammengetragen wurde“, sagte Hacker. Die Priorisierung bei der Impfstoff-Verteilung müsse transparent und offen geschehen: „Bei der Schweinegrippe gab es schnell einen Impfstoff, der wenig genutzt wurde. Bei Corona sieht das anders aus.“ Ethische Fragen müssten früh angegangen, auch Immunreaktionen, über die man noch nicht viel wisse, berücksichtigt werden – und die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Eine große Rolle beim Infektionsgeschehen spiele auch das individuelle Verhalten – Hygiene, Atemschutz, Abstand, Lüften.

Für ebenso wichtig wie den Impfstoff hält Hacker die Entwicklung effizienter Medikamente: „Wir müssen uns auf beides fokussieren und weltweite Plattformen nutzen.“ Cramer verwies auf die Erfolge bei der Aids-Behandlung, das kurze Gedächtnis von Politik und Gesellschaft und die Sars-Pandemie 2002/2003, bei der Hacker ein gefragter Mann im Fernsehen sei und die wissenschaftliche Förderkulisse eine andere. „Wir hätten schon weiter sein können, das ist aber spekulativ“, meinte Hacker.

Ausbreitung durch Flugverkehr

Der Mikrobiologe schlug einen weiten Bogen vom Anthropozän mit der Menschheit als geologischem Faktor bis zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, brachte die Begriffe „One Health“ und „Global Health“ ins Spiel, betonte immer wieder die Bedeutung einer systemischen Betrachtung mit interdisziplinären Ansätzen. Der globale Temperaturanstieg trage ebenso zur Ausbreitung von Krankheitserregern bei wie die Flugverbindungen. Im Mittelalter habe die Pest fünf Jahre gebraucht, um von Marseille nach Schweden zu gelangen, Sars-CoV-2 habe sich in nur wenigen Tagen weltweit ausgebreitet.

Das von Cramer angesprochene Szenario, dass das Virus sich durch Mutationen abschwäche, hält Hacker für möglich. Das Gegenteil aber auch: „Genome von Viren sind sehr flexibel.“

Im Live-Stream antwortete Hacker auch auf Fragen von Zuschauern: Ist die Welt für ein tödlicheres Virus gerüstet? Müssen wir uns auf weitere Pandemien in kürzeren Abständen einstellen? Müsste der Fleischkonsum eingeschränkt werden? Über neue Viren und Bakterienvarianten müsse man noch viel lernen, meinte Hacker. Der Umgang mit Mikroorganismen sei jetzt auch in der Gesellschaft angekommen, weitere Pandemien durchaus möglich. Beim Fleischkonsum – auch im Zusammenhang mit Übertragungen aus dem Tierreich – sei das richtige Maß zu finden, sonst mangele es an Akzeptanz.

Er sei selbst kein Vegetarier, aber zurückhaltend beim Fleischkonsum, der insgesamt zurückgehen sollte, sagte Jörg Hacker. „Wir sind anfällig in Gegenwart und Zukunft, können das aber durch den Nachhaltigkeitsgedanken konterkarieren“, lautete ein Fazit seiner Ausführungen.

Info: Globale Herausforderung

„Pandemien: Corona und die neuen globalen Infektionskrankheiten“ heißt das neue Buch des Mikrobiologen Jörg Hacker. Der ehemalige Präsident des Robert-Koch-Instituts und der Leopoldina – der Deutschen Akademie der Naturforscher – beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Thema. Ein Arbeitsschwerpunkt des vielfach ausgezeichneten Wissenschaftlers ist die molekularbiologische Analyse bakterieller Krankheitserreger.

Die Ausbreitung von Krankheiten wie Influenza, Corona oder Zikafieber sieht Hacker im Kontext einer globalisierten Welt. Ausgehend von der aktuellen Situation zeigt er in seiner Publikation Strategien zur Eindämmung von Pandemien sowie ihre Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und die Teilhabe am öffentlichen Leben auf. Eine zentrale Rolle spielt für ihn der Nachhaltigkeitsgedanke. 2013 wurde Mikrobiologe Jörg Hacker unter Ban Ki-moon in den wissenschaftlichen Beirat des Generalsekretärs der Vereinten Nationen berufen.