Corona: Zwei neue Fälle in Göttinger Hochhauskomplex

Im Wohnkomplex an der Göttinger Groner Landstraße gibt es neue Infektionen mit dem Corona-Virus. Bislang konnten zwei positive Personen festgestellt werden, beide sind unabhängig von einander getestet worden. Sie und Kontaktpersonen der Kategorie 1 befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das meldete gestern die Stadt Göttingen.

In der Mitteilung heißt es: „Die Einhaltung der Quarantäne und der gesundheitliche Zustand der Infizierten wird regelmäßig überwacht. Für eine Quarantäneanordnung über den gesamten Gebäudekomplex besteht kein Anlass.“

Vorsorgliche Schutzmaßnahme

Wer also nicht infiziert oder Kontaktperson der Kategorie 1 sei, könne den Wohnkomplex verlassen und betreten. Schüler dürften aber erst nach Vorlage eines negativen Tests wieder zur Schule gehen. Hierbei handele es sich um eine rein vorsorgliche Schutzmaßnahme. Für Schüler sowie für Personen über 60 Jahre wird am heutigen Montag, 26. Oktober, eine kleine Teststation im Innenhof des Komplexes aufgebaut. Darüber wurden die Bewohner noch am Sonntag, 25. Oktober, auf mehreren Kanälen in Deutsch und Rumänisch hingewiesen. „Wichtig ist, dass Infizierte und deren enge Kontaktpersonen die Quarantäne einhalten“, unterstreicht Petra Broistedt, Leiterin des Stabs für besondere Ereignisse der Stadt Göttingen

Im August waren nach dem Auftreten von etwa 100 Infektionen mehr als 600 Bewohner des Hochhauskomplexes an der Groner Landstraße unter Quarantäne gestellt worden. Die Wut angesichts der Maßnahmen führte zu Ausschreitungen, bei denen elf Polizisten verletzt wurde (wir berichteten). 36 Tatverdächtige, 13 Ermittlungsverfahren und eine Vielzahl an Strafbeständen – das war eine erste Bilanz der eingesetzten Sonderkommission.