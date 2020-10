Der Harz, das Sauerland, der Frankenwald und der Thüringer Wald sind nach Ansicht von Forstleuten die am stärksten bedrohten Wälder in Deutschland. „Im Harz sieht es mittlerweile verheerend aus“, sagt Ulrich Dohle vom Bund Deutscher Forstleute. Grund dafür sei der immer weiter fortschreitende Klimawandel. „Gemeinsam für den Wald“ – unter diesem Motto trafen sich Vertreter der deutschen Forstleute vom 21. bis 24. Oktober in Göttingen. Auf dem alle vier Jahre stattfindenden Deutschen Forst-Gewerkschaftstag des Bund Deutscher Forstleute (BDF) wurde Ulrich Dohle als neuer Bundesvorsitzender einstimmig wiedergewählt.

„Der Wald als großartiger Klimaretter ist gerade selbst in Gefahr, Opfer des Klimawandels zu werden. Das gerät in Zeiten der aktuellen Pandemie zu sehr in Vergessenheit“, unterstreichen die Waldexperten. Die Forstleute kümmern sich um den Patienten Wald. Dafür benötigen sie jedoch die Unterstützung der Gesellschaft.

Dammhaus: Blick in den Wald mit teilweise abgestorbenen Fichten im Harz. Den Wäldern im Harz, Sauerland, Thüringer Wald und Frankenwald geht es besonders schlecht. Foto: Swen Pförtner / dpa

Bei dem Treffen des BDF in Göttingen wurden unter anderem auch Strategien besprochen, wie man die Waldkrise bewältigen kann. Durch die Dürren der letzten Jahre seien die Bäume immer trockener und instabiler geworden, so Dohle. Bei vermehrt auftretenden starken Stürmen würden sie deshalb schnell umkippen. Auch der schädliche Borkenkäfer habe sich immer weiter vermehrt.

Deutschlandweit seien in den letzten drei Jahren rund 300.000 Hektar Wald abgestorben – eine Fläche größer ist als das Saarland. „Die letzten drei Jahre waren aber nicht nur für den Wald ein Ausnahmezustand, sondern auch für die Forstleute. Aufgrund der Personaleinsparungen der letzten 30 Jahre sind die Herausforderungen im Wald kaum zu stemmen“, erläutert Dohle. Die Umsetzung des Grundprinzips einer umfassenden Nachhaltigkeit erfordere im Wald ein hohes Engagement für viele Details. Zur Wiederbewaldung der Schadflächen etwa seien kluge integrative Rezepte, die Fläche für Fläche gefunden werden müssten, gefragt. Großmaßstäbige Patenrezepte werde es nicht geben.

Besucher im Wald eine Mehrwert

Von einem Betretungsverbot für Besucher hält Dohle allerdings nichts: „Das würde dem Wald nichts nützen. Besucher im Wald sind kein Problem, sondern ein Mehrwert“. Beispielsweise werden die meisten Brände in Wäldern durch Spaziergänger gemeldet. Liegengelassener oder illegal entsorgter Müll sowie brennende Zigaretten seien zwar ein Problem, aber kein Massenphänomen.

Die Forstleute merken auch, dass sich seit einigen Monaten mehr Menschen im Wald aufhalten als vorher. „In Coronazeiten ist der Wald einer der wenigen Orte, in dem man sich frei bewegen kann“, so Dohle. Um die Wälder zu retten, ist laut Dohle jeder Einzelne gefragt, in dem er etwa sein eigenes Konsumverhalten hinterfrage.

„Waldpflege ist eine Generationenaufgabe, das geht nicht von heute auf morgen“, so Dohle. Trotzdem sei der Klimawandel nicht komplett aufzuhalten. Deshalb müsse man sich irgendwann in den kommenden Jahren von dem Wald, den man heute kenne, verabschieden. In Deutschland gibt es derzeit rund 11,4 Millionen Hektar Wald. Damit sind etwa ein Drittel der Landesfläche mit Bäumen bedeckt.