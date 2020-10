Unbekannte sprengen Geldautomaten in Sudheim

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag in Sudheim im Landkreis Northeim einen Geldautomaten gesprengt. Dabei erbeuteten sie eine noch unbekannte Menge an Bargeld.

Um 2.43 Uhr haben die Unbekannten den Geldautomaten in der Straße Unteres Tor gesprengt. Wie hoch die Beute ist, muss noch ermittelt werden. Der Geldautomat befindet sich in einem in Leichtbauweise errichteten Betriebsraum auf einem Parkplatz in Sudheim. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 80.000 bis 100.000 Euro. Die Spurensicherung des Zentralen Kriminaldienstes sowie das zuständige Fachkommissariat 2 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551/70050 entgegen. pol