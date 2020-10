Der Jongleur der Wasserwirtschafts-Vokabeln

Mehr als 300 Seiten führten vor zehn Jahren zum Welterbe-Status für die Oberharzer Wasserwirtschaft. Ihn zu erhalten, bedurfte es eines Antrages, eines sehr umfassenden – und eines in englischer Sprache. Adressat war ja die international fungierende Unesco. Das Schriftstück wurde zunächst in Deutsch aufgelegt. Mit der Übertragung des Textes ins Englische wurde dann der Muttersprachler Mark Wigfall betraut. Für den Übersetzer und Dozenten war es das bislang aufwendigste Projekt – und eines der interessantesten.

Der Mann von der Insel kam 1996 nach Deutschland, wohnte von 2000 bis 2010 im Clausthal-Zellerfelder Robert-Koch-Haus. Während einer Ausbildungsmesse der Technischen Universität Clausthal lernte er Wilhelm Marbach, wissenschaftlicher Leiter des Oberharzer Bergwerksmuseums, kennen – der gleich eine Visitenkarte von Mark Wigfall mitnahm. Das war im Jahr 2002.

Blendend verstanden

Fünf Jahre später rief Professor Reinhard Roseneck, Denkmalpfleger und Oberkonservator im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, den gebürtigen Engländer an. Ob er Interesse habe an einer Übersetzung des Unesco-Antrages, habe der Denkmalpfleger gefragt, und ob er etwas wisse über die Oberharzer Wasserwirtschaft, erinnert sich Mark Wigfall.

Weil er die einschlägigen Museen besucht und während seiner Mountainbike-Touren die noch vorhandenen Anlagen der Oberharzer Wasserwirtschaft erkundet hatte, sagte er ja. Englische Bergbau-Stollen kannte er schon durch seine Höhlenforschung, die er zu Studienzeiten betrieb. „Nach zwei, drei Minuten verstanden wir uns blendend“, so Mark Wigfall über das Gespräch mit Reinhard Roseneck. Vorteilhaft für die Zusammenarbeit, die folgte. Zunächst schien die nicht von langer Dauer zu sein. Anfang Juli 2007 wurde Mark Wigfall ins Boot geholt, bis Ende Juli hätte er den damals 150-seitigen Antrag übersetzt haben sollen. Aber: Der Termin habe sich verschoben, der Antrag ergänzt werden müssen und sich in zwei Jahren auf mehr als 300 Seiten verlängert.

Die Schachtanlage Knesebeck in Bad Grund ist Teil des Unesco-Weltkulturerbes Oberharzer Wasserwirtschaft. Foto: Förderverein / HK-Archiv

Zur Begutachtung wurde er dann an Icomos übermittelt. Dieses International Council on Monuments and Sites, also der Internationale Rat für Denkmalpflege, hatte über ihn zu befinden. Fragen, die von den Icomos-Leuten dazu gestellt wurden, musste Reinhard Roseneck beantworten. Er schrieb sie in Deutsch, Mark Wigfall übertrug sie ins Englische. Als ein Icomos-Vertreter in den Harz gereist sei, um sich die Oberharzer Wasserwirtschaft anzuschauen, sei er nicht dazu gerufen worden. „Leider“, bedauert Mark Wigfall, „denn der Mann sprach deutsch.“

Fahrkunst wird zu „man engine“

Sehr viel Zeit habe er investiert in das Projekt „Welterbe-Status-Anerkennung“. Literatur-Studium und Internet-Recherche waren nötig. Doch vor zehn Jahren sei im weltweiten Netz noch längst nicht so umfassendes Material zu finden gewesen wie mittlerweile. Bergbauliche Begriffe waren ihm zwar nicht fremd. Doch das Spezifische, das die Wasserwirtschaft in Vokabeln hervorbrachte, machte das Übersetzen kompliziert. Er habe manches umschreiben müssen. Für die Fahrkunst gab es das englische Pendant: „man engine“. Aber für „Fehlschlag“? Daraus machte Mark Wigfall „outlet weir“.

Wie schnell Missverstandenes in die Irre führen kann, sah er, als ein zweiter Übersetzer für einen kleinen Teil des Antrages hinzugezogen wurde und er dessen Text korrigieren sollte. Der zweite Mann sei kein Muttersprachler gewesen und kein Harzer. Er machte aus dem Begriff „Wasserschloss“ schlicht „waterpalace“. Das passte allerdings gar nicht, weil es sich bei dem Gebäude um das Einlaufbauwerk der Turbinenfallleitung am Ottiliaeschacht handelt.

„Waterpalace“ ist kein Palast

In den Antrag ging die Bezeichnung von Mark Wigfall ein: „waterfront installation“. Es habe oft Diskussionsbedarf dazu bestanden, wie was benannt werden solle, so Mark Wigfall über die Zusammenkünfte mit Reinhard Roseneck und Willi Marbach. Mitunter sei er mit dem Mountainbike losgefahren und habe sich das Beschriebene vor Ort angesehen, um es besser verstehen zu können.

Diskussionen seien auch aufgekommen, als es um die Namensfindung des großen Ganzen gegangen sei. Reinhard Roseneck schlug vor „Upper Harz Water Economy“, Mark Wigfall „Upper Harz Water Management System“. Letztlich habe man sich für die Wigfallsche Variante entschieden.

Kloster Walkenried ist ältester Teil

Auf Deutsch und im kompletten Kontext heißt es seit dem 1. August 2010 „Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“. Die gilt als eines der weltweitgrößten vorindustriellen Energieversorgungssysteme – und steht seit zehn Jahren auf der Liste des Unesco-Kultur- und Naturerbes.

Ältester Teil des Welterbes „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“ ist das Kloster Walkenried. Den Antrag dafür hat ebenfalls Mark Wigfall ins Englische übertragen. Und ebenfalls sehr speziell war das Vokabular, das er einzusetzen hatte. Doch dank der Übersetzungen habe er sein Wissen vor allem über die Wasserwirtschaft noch um einiges anreichern können.