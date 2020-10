Landkreis Göttingen wertet Ideenpool für Familienzentren aus

Von der Babysitter-Kartei bis zum Barfußpfad: Mehr als 100 Eltern haben sich am Ideenpool für die Familienzentren im Landkreis Göttingen beteiligt und Vorschläge unterbreitet. Alle Anregungen sollen ausgewertet und auf Umsetzbarkeit geprüft werden. Sozialdezernent Marcel Riethig hat am Donnerstag Glücksfee gespielt und im Kreishaus-Foyer aus einem kunterbunten Pool mit Ideenzetteln zehn Familien gezogen, die zwischen vier Preisen wählen können.

Aufblasbare Pools als Sammelbecken für Anregungen waren auch vom 18. August bis Ende September in allen Familienzentren im Landkreis aufgestellt worden. Das Feedback wertet Riethig als vollen Erfolg, ist mit den kreativen Rückmeldungen unter erschwerten Corona-Bedingungen vollauf zufrieden. Die Ideen reichen von Großeltern-Lesestunden über internationale Kochkurse, Handarbeits-, Computer- und Tanzworkshops bis zu waldpädagogischen Angeboten für Väter und Kinder. Einige Eltern wollen selbst aktiv werden, haben naturwissenschaftliches Experimentieren oder gemeinsames Zelten vorgeschlagen.

Familienzentren bieten zahlreiche Angebote

Familienzentren in Kooperation mit Kommunen und vielen anderen Partnern gibt es inzwischen in jeder Gemeinde im Landkreis. Sie bieten unter anderem Begegnungsmöglichkeiten, Elternabende und Themenvorträge, stärken elterliche Kompetenzen, helfen bei Problemen und Beratungsbedarf weiter. Als ein Beispiel nennt Birgit Kempke, die mit Mareike Kumm beim Landkreis für die Koordination der Familienzentren zuständig ist, das „Café Kinderwagen“ – Eltern-Kind-Gruppen mit Begleitung einer Familienhebamme. „Wir wollen Familien frühzeitig unterstützen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist“, umschreibt Kumm den präventiven Ansatz für die niedrigschwelligen Angebote in den Familienzentren.

Zu den Kooperationspartnern gehören unter anderem Frühförderungs- und Erziehungsberatungsstellen und Jobcenter. „Wir schauen, wo es Bedarf gibt und holen uns entsprechende Partner an Bord“, sagt Hepke. Im Vordergrund stehen Beratungsangebote und Kontaktmöglichkeiten. „Die Zentren sollen auch die Isolation von Familien aufbrechen, die gerade im ländlichen Raum schwierig ist“, sagt Kumm.

Der Rücklauf der Ideenpool-Aktion soll mit den einzelnen Familienzentren ausgewertet und besprochen werden, alle Eltern sollen Rückmeldungen bekommen.

Letzte Lücke in Walkenried wird bald geschlossen

Seit 2012 sind im Landkreis Göttingen Familienzentren etabliert worden, inzwischen ist jede Gemeinde abgedeckt. Die letzte Lücke solle in der kommenden Woche mit einem mobilen Familienzentrum in Walkenried geschlossen werden, teilt Riethig mit. Damit gibt es dann 18 Familienzentren im Landkreis.

Nach der Ziehung im Kreishaus können sich jetzt zehn Familien über einen Ausflug freuen. Hierbei können sie aus vier möglichen Zielen wählen. ku