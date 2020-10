Startschuss: Covid-19-Forschungsnetzwerk beginnt mit Aufbau

Mit 8,4 Millionen Euro unterstützt das Ministerium für Wissenschaft und Kultur den Aufbau des Covid-19-Forschungsnetzwerkes Niedersachsen (Cofoni).

Damit sollen die niedersächsischen Kompetenzen in der Corona-Forschung gebündelt und Strategien für den Umgang mit künftigen Pandemien entwickelt werden. Die Koordination des Netzwerkes übernimmt Prof. Jürgen Wienands, Forschungsdekan der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Die zunächst bis 2022 bereitstehenden Mittel sollen für den Aufbau einer zentralen Technologie-Plattform und Forschungsvorhaben in vier Schlüsselbereichen eingesetzt werden, für die sich niedersächsische Universitäten und Forschungseinrichtungen bewerben können. Zurück geht das auf eine Initiative der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), der Georg-August-Universität Göttingen, des Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, der Medizinischen Hochschule Hannover und der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Verbundvorhaben gestartet

Das Verbundvorhaben startete am Donnerstag, dem 22. Oktober, mit einer „Kickoff“-Veranstaltung in der Aula am Wilhelmsplatz in die entscheidende Aufbauphase. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln referierten in Präsenz- sowie videounterstützten Vorträgen Expertinnen und Experten der einzelnen beteiligten Universitäten, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen. Grußworte sprachen die Staatssekretärin des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, Dr. Sabine Johannsen, der Sprecher des Vorstandes der UMG, Prof. Dr. Wolfgang Brück, und die Vizepräsidentin der Georg-August-Universität, Dr. Valérie Schüller.

Prof. Dr. Jürgen Wienands, Forschungsdekan der UMG, leitete die Veranstaltung als zentraler Koordinator von Cofoni ein. Aus Berlin war Prof. Dr. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), zugeschaltet. Er hielt die Keynote-Lecture zum Thema „Covid-19: Das Robert-Koch-Institut und eine Pandemie – wo stehen wir?“ Insgesamt beteiligten sich rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Videokonferenz. Ebenfalls vor Ort in der Aula am Wilhelmsplatz waren Prof. Dr. Michael P. Manns, Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), und Dr. Dr. h.c. Gerhard Greif, Präsident der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo).

„Der bisherige Verlauf der Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass eine koordinierte Bündelung von interdisziplinären und komplementären Expertisen notwendig ist, um die vielfältigen Aspekte der Biologie, der Pathologie und der Epidemiologie von SARS-CoV-2 zu entschlüsseln. Die so gewonnenen Erkenntnisse können wir dann sowohl klinisch für die Behandlung von Patienten als auch für die Modellierung von Infektionsverläufen in der Bevölkerung einsetzen“, sagte Netzwerk-Koordinator Prof. Dr. Jürgen Wienands. Die niedersächsische Verbundforschung in Cofoni ergänze, so Wienands, die Forschungen des nationalen Forschungsverbundes „Netzwerk Universitätsmedizin“.

19,1 Millionen Euro für 18 Projekte

„Impfstoffentwicklung ist ein Mannschaftssport. Denn ein Impfstoff muss nicht nur entwickelt, sondern auch produziert werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute gemeinsam den Startschuss für das neue Forschungsnetzwerk geben. Ziel ist es, verschiedene Forschungsvorhaben zu bündeln und zu koordinieren, sowie die Translation der Forschungsergebnisse zu beschleunigen und zu erleichtern“, sagt Dr. Sabine Johannsen, Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. „Erst nach einer flächendeckenden Bereitstellung eines geeigneten Impfstoffes können wir wieder in eine Art von Normalität zurückkehren. Darüber hinaus bringen wir mit 19,1 Millionen Euro für 18 Projekte in Niedersachsen die Impfstoffentwicklung voran.“

Dr. Gerhard Greif, Dr. Valérie Schüller, Professor Wolfgang Brück, Professor Jürgen Wienands, Dr. Sabine Johannsen, Professor Michael Manns und Professorin Maren von Köckritz-Blickwede (von links). Foto: Veranstalter

Ziel des Verbundforschungsvorhabens Cofoni ist es, über einen längeren Zeitraum grundlegende und wichtige Fragen zum Virus, zu molekularen Grundlagen für die Wirk- und Impfstoffentwicklung sowie zur Vorhersage und Beeinflussung des Pandemiegeschehens zu erforschen. Neue Erkenntnisse sollen helfen, neue Therapieformen zu entwickeln und dem Land Niedersachsen weitere Instrumente an die Hand geben, um die Bevölkerung vor Infektionen mit SARS-CoV-2 zu schützen.

Zentral koordiniert wird die standortübergreifende Vernetzung im Forschungsnetzwerk Cofoni durch die Universitätsmedizin Göttingen. Prof. Dr. Jürgen Wienands, Forschungsdekan, leitet die zentrale Koordinierungsstelle zusammen mit Prof. Dr. Maren von Köckritz-Blickwede von der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo).

Beginnen sollen die Forschungen im Netzwerk voraussichtlich Anfang 2021. mp

