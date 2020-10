Unfall: Auto fährt gegen Baum und überschlägt sich

Einbeck. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch ist ein 28-jähriger Mann verletzt worden. Die Polizei verdächtigt ihn, Betäubungsmittel genommen zu haben.

Bei einem Autounfall am frühen Mittwochmorgen ist ein Mann verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 6.35 Uhr war der 28-Jährige demnach mit seinem Pkw auf der L487 aus Greene kommend in Richtung Ippensen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Einbecker nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum am Fahrbahnrand. In der Folge überschlug sich sein Auto und kam auf der angrenzenden Wiese zum Stehen.

Verdacht auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel

Durch den Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Bei der Erstversorgung und der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Unfallfahrer, so die Polizei. Es wurde eine Blutprobe angeordnet.

Da der Pkw aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Northeim gebracht. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. pol/mh