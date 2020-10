Sohn des „Dorfsheriffs“ wird neuer Polizeichef von Göttingen

Am 1. November übernimmt Rainer Nolte die Leitung der Polizeiinspektion Göttingen.

Göttingen. Stabwechsel bei der Polizeiinspektion Göttingen: Rainer Nolte tritt die Nachfolge von Thomas Rath an. Dieser wurde verabschiedet.

Schon seit frühester Kindheit ist Rainer Nolte mit dem Polizeialltag vertraut. Sein Vater war Dorfpolizist in dem Eichsfeld-Ort Bilshausen. Im Keller stand das Dienstfahrzeug, eine BMW Isetta. Der Vater habe den Beruf „mit Leib und Seele“ zelebriert und ausgeübt, erzählt Nolte. Dieses Vorbild hat ihn so geprägt, dass er nach dem Abitur ebenfalls die Polizeilaufbahn einschlug. Jetzt hat er eine neue Karrierestufe erklommen: Am 1. November übernimmt Rainer Nolte die Leitung der Polizeiinspektion Göttingen.

Der 57-Jährige löst Thomas Rath ab, der nach 43 Jahren bei der Polizei und 17 Jahren als Göttinger Polizeichef in den Ruhestand geht (wir berichteten). An der Feierstunde zur Verabschiedung des alten und der Einführung des neuen Inspektionsleiters nahm auch der einstige „Dorfsheriff von Bilshausen“ teil, dessen Sohn nun eine deutlich größere Dienststelle mit deutlich größeren Herausforderungen leiten wird. Rainer Nolte begann 1982 seine Ausbildung als Polizeianwärter. In der Folgezeit war er auf unterschiedlichen Dienstposten eingesetzt. 20 Jahre lang war er zudem Dozent an der damaligen Polizeischule, der späteren Fachhochschule und jetzigen Polizeiakademie in Hann.Münden. Seit 2016 ist Rainer Nolte Leiter Einsatz und stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Göttingen. Dementsprechend hat er bereits reichlich Erfahrung mit den speziellen Herausforderungen gesammelt, die typisch für Göttingen sind. Er löst nun Thomas Rath als Leiter der Polizeiinspektion (PI) Göttingen ab. Thomas Rath verabschiedet: „Ein Überzeugungstäter, der Spuren hinterlässt“ Auch Noltes Vorgänger Thomas Rath hat da so seine Erfahrungen gemacht. „Wenn der selbstlose Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung in Frage gestellt wird, ist das manchmal frustrierend und tut manchmal auch weh“, sagte er und gab seinem Nachfolger mit auf den Weg: „PI-Leiter ist trotz Papst und Polizeipräsident der beste Job der Welt.“ Polizeipräsident Uwe Lührig würdigte nicht nur Raths Professionalität, sondern auch dessen humorvolle Art. Göttingens Erster Stadtrat Christian Schmetz, nannte Rath einen „Überzeugungstäter“, der Spuren hinterlassen habe.