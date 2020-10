A7: Norweger vergisst Ehefrau auf Parkplatz – Polizei hilft

Rosdorf. Die Polizei „fahndete“ nach einem Pickup – und führte so eine Familie wieder zusammen.

Einen „Schreck in der Morgenstunde“ erlebte am Mittwoch eine Norwegerin, die mit Ehemann und Sohn aus Spanien kommend in Richtung Norwegen unterwegs war. Bei der Rast auf dem Parkplatz Hedemünden musste sie nach einem kurzen Toilettenbesuch feststellen, dass „ihre Männer“ sich ohne sie auf den Weg gemacht hatten.

Ein zufällig anwesender Zoll-Beamter konnte die Sitzengelassene an die Polizei vermitteln und damit eine Suchaktion starten. Die Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs machte die „Fahndung“ leicht – ein Pickup mit vielen Koffern auf der Ladefläche und skandinavischem Kennzeichen. Dieser konnte kurze Zeit später vor dem Parkplatz Bierberg – gute 50 Kilometer nördlich – bei Echte entdeckt und schließlich angehalten werden.

„Missetäter“ wundern sich über leere Rückbank

Die beiden „Missetäter“ wunderten sich zunächst über die polizeiliche Kontrolle und beantworteten die Frage der Beamten nach dem Verbleib der Ehefrau ganz selbstverständlich mit: „Die schläft auf der Rückbank“.

Erst auf die zweite Nachfrage sahen sich die Insassen um und zeigten sich dann sehr verdutzt darüber, dass die Rückbank leer war.

Nette, zuvorkommende deutsche Polizei

Die Familienzusammenführung fand dann kurze Zeit später in Mengershausen statt.

Die Familie nahm es insgesamt mit Humor und bedankte sich bei „the nice and friendly german police“, die den Norwegern schmunzelnd eine gute und vor allem bis ans Ziel gemeinsame Weiterfahrt wünschte. pol