Kalefeld. Der Beamte der Autobahnpolizei Göttingen stürzte bei einem Einsatz an einer Baustelle auf der A7 neun Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt.

Polizist stürzt von Autobahnbrücke neun Meter in die Tiefe

Ein Beamter der Autobahnpolizei Göttingen ist bei einem Einsatz in der Nacht zu Sonntag an der Baustelle auf der A7 nahe Kalefeld von einer teilweise abgerissenen Brücke neun Meter in die Tiefe gestürzt und hat schwere Verletzungen erlitten. Das berichtet die HNA. Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, dass der 58-Jährige aber noch „relativ glimpflich“ davon gekommen sei, denn nach ersten Erkenntnissen würden keine bleibenden Schäden zurückbleiben.

Absperrung fehlte

Der Polizeibeamte war mit einem Kollegen in den Baustellenbereich gerufen worden, weil dort ein toter Waschbär auf der Fahrbahn lag, schreibt die Zeitung. Als der 58-Jährige das Tier am Fahrbahnrand „entsorgen“ wollte, stürzte er im Dunkeln ab. Es habe in dem Bereich ein Bauzaun als Absperrung gefehlt.