RVH und HTV: Landrat Thomas Brych übernimmt den Vorsitz

Der bisherige Vorstandsvorsitzende des Regionalverbands Harz (RVH) und des Harzer Tourismusverbands (HTV), Martin Skie­be, wird Ende Oktober aus dem Amt als Landrat des Landkreises Harz ausscheiden. Daher wurde jetzt ein Nachfolger für das Amt des Vorsitzenden beider Verbände gewählt.

Bereits vor zehn Jahren waren die länderübergreifenden Verbände (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) RVH und HTV näher zusammengerückt. Um die vorhandenen Synergien der Tourismusarbeit des HTV und der Arbeit des RVH als Träger des Natur- und Geoparks im Harz effizient nutzen zu können, stellte sich auch die Führungsebene für beide Verbände neu auf. So gehören die Landräte der Harzregion sowohl dem Präsidium des RVH als auch dem Vorstand des HTV an.

Satzungsgemäß verankert wurden damals die personalidentischen Positionen des Vorstandsvorsitzes und der Stellvertreterfunktionen beider Organisationen. Da der bisherige gemeinsame Vorstandsvorsitzende, Martin Skiebe, nun aus seinem Amt als Landrat des Landkreises Harz ausscheiden wird, stand in der Mitgliederversammlung des Regionalverbandes Harz die Wahl eines neuen Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Einstimmig gewählt am vergangenen Freitag in Neustadt/Harz (Landgemeinde Harztor), folgt nun Landrat Thomas Brych (Landkreis Goslar) auf Skiebe und übernimmt damit den Vorsitz für beide Verbände.

Brych dankte seinem Vorgänger für die engagierte und erfolgreiche Arbeit der vergangen sieben Jahre. Er würdigte dessen Einsatz für die Themenfelder der Verbände und insbesondere für die damit verbundene länderübergreifende Arbeitsweise, die beide Organisationen seit der Grenzöffnung überzeugend praktizieren. Ein Höhepunkt in der Amtszeit Skiebes war die Anerkennung des Geoparks Harz - Braunschweiger Land - Ostfalen als „UNESCO Global Geopark“. Die Anerkennungsurkunde konnte der Vorsitzende im Beisein von Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff auf dem Brocken entgegennehmen.

Zu den weiteren Erfolgen zählte auch der Wiedereinstieg des Landes Niedersachsen in die Naturparkförderung. Im Harzer Tourismusverband gehörte in dieser Zeit sicher das 111-jährige Jubiläum der Gründung des Vereins im Jahr 2015 zu den herausragenden Ereignissen. Seit nunmehr 116 Jahren, davon 30 Jahre im wiedervereinten Deutschland, steht der Verband für eine kontinuierliche und erfolgreiche Tourismusarbeit im und für den Harz.

Aktuell stellen der Klimawandel und seine Folgen, als auch die Corona-Krise beide Verbände vor große Herausforderungen. Deshalb gilt es, auch in Zukunft weiter eng zusammenzuarbeiten – im Vorstand, in den Gremien und den Geschäftsstellen in Goslar und der Welterbestadt Quedlinburg. Brych freut sich auf die für ihn weitestgehend vertraute Aufgabe, war er doch seit Jahren als stellvertretender Vorsitzender an Skiebes Seite.

Wegen der Pandemie fand die diesjährige Mitgliederversammlung nur im kleinsten Kreis der stimmberechtigten Mitglieder statt. Der Jahresempfang musste entfallen. Daher werden der Harzer Kulturpreis 2020 und der Harzer Naturparkpreis 2020 zu gesonderten Terminen überreicht.