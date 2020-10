Herzzentrum und Onkologie zählen zu den Besten weltweit

Nachdem die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) in einem Ranking der amerikanischen Wochenzeitung „Newsweek“ unter den Top-Kliniken in Deutschland auf Platz 13 gekommen war, haben es jetzt zwei bewertete Fachrichtungen in das neue Ranking geschafft: In der Liste „World’s Best Specialized Hospitals 2021“ steht beim Fachgebiet Kardiologie das Herzzentrum der UMG (Vorsitzender: Prof. Dr. Gerd Hasenfuß, Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie) im weltweiten Vergleich auf Platz 47. Im Fachgebiet Onkologie landete die Klinik für Klinik für Hämatologie und Medizinische Onkologie (Direktor: Prof. Dr. Lorenz Trümper) der UMG unter den weltweit 200 besten Spezialabteilungen. „Das Ranking ist ein bemerkenswerter Erfolg für die UMG und spornt uns weiter an“, sagt Dr. Martin Siess, Vorstand Krankenversorgung der UMG. „Die Ergebnisse im Ranking der Fachkliniken weltweit belegen das breitgefächerte Leistungsspektrum an der UMG mit modernsten Behandlungsmethoden, um den individuellen Patientenbedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden. Das ist vor allem ein Verdienst des großen Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UMG. Sie setzen sich tagtäglich dafür ein, dass der hohe Qualitätsanspruch universitärer Medizin in Göttingen eingelöst wird.“

Die UMG ist Südniedersachsens einziger Maximalversorger. Sie weist mit ihrem translationalen Ansatz, der direkten Weitergabe von Ergebnissen klinischer Grundlagenforschung an die Patient*innen, in seinen Schwerpunkten Neurowissenschaften, HerzKreislaufforschung und Onkologie national wie international regelmäßig herausragende klinische Forschungsergebnisse aus. 40.000 Experten befragt Nach der Bewertung der „World´s Best Hospitals“ Anfang des Jahres haben „Newsweek“ und das deutsche Statistik-Portal „Statista“ eine ergänzende Erhebung auf Fachbereichsebene durchgeführt. Das Ergebnis der unabhängigen Analyse sind die Listen der „World’s Best Specialized Hospitals 2021“. Für die Bewertung befragten „Newsweek“ und „Statista“ über 40.000 medizinische Expertinnen und Experten aus über 20 Ländern – darunter Ärzte, Krankenhausmanager und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen – in einer Online-Umfrage. Diese konnten dabei die entsprechenden Krankenhäuser innerhalb ihrer jeweiligen Spezialisierung empfehlen und bewerten. Über die Hälfte der Befragten antwortete. Die Ergebnisse der Umfrage wurden im zweiten Schritt von einem Gremium medizinischer Experten validiert. Die Daten wurden von Mai bis Juli 2020 gesammelt. Selbstempfehlungen waren nicht erlaubt. Die jeweils besten 50 Spezialkliniken wurden in einem Ranking dargestellt; ab Platz 51 bis 200 wurden die Kliniken in einer Liste veröffentlicht.