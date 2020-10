Yalla Feminismus: Lesung mit Lady Bitch Ray in Osterode

Sie ist türkisch-muslimische Alevitin, feierte als Rapperin Erfolge und machte ihren Doktor in Linguistik: Dr Reyhan Sahin, besser bekannt als Lady Bitch Ray. Auf Einladung des Vereins Frauen für Frauen war sie Freitag zum Weltmädchentag in Osterode. Bei einer Lesung stellte sie ihr Buch „Yalla Feminismus!“ vor, in dem sie von ihren Erfahrungen mit Diskriminierung berichtet. Coronakonform fand die Lesung in einem Zelt auf dem Volksbank-Parkplatz statt.