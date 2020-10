Gericht hebt Haftbefehl gegen Verdächtige in Brandserie auf

Eine im Zusammenhang mit der Brandserie in Einbeck festgenommene 30-jährige Frau aus Salzderhelden (Kreis Northeim) befindet sich wieder auf freiem Fuß. Das Amtsgericht Einbeck habe den Haftbefehl aufgehoben, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Andreas Buick, mit. Es sei der 30-Jährigen nicht nachzuweisen, dass sie die Saline im Einbecker Ortsteil Salzderhelden in Brand gesteckt habe. Die Hintergründe.

Beim Brand des Industriedenkmals war Anfang Juli ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist die 30-Jährige weiter dringend tatverdächtig, mehrere Altkleidercontainer in Brand gesetzt zu haben. Dies reiche aber nicht aus, um sie weiter in Untersuchungshaft zu halten.

Brandserie im Raum Einbeck

Nach dem Großfeuer in der Saline in Salzderhelden, bei dem der historische Bohrturm niederbrannte, hatte es eine Serie von Brandstiftungen im Raum Einbeck gegeben. In den beiden folgenden Nächten standen zwei Gartenlauben in Flammen, wenige Tage später brannten mehrere Altkleidercontainer.

Lesen Sie auch: Brandserie in Einbeck setzt Feuerwehr unter Dauerstress

Am 10. Juli nahm die Polizei die 30-Jährige fest, als sie in Salzderhelden einen Altkleidercontainer in Brand setzen wollte. Die 30-Jährige kam für einige Wochen in Untersuchungshaft, Mitte August wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Am 21. August brannten erneut zwei Gartenlauben in einer Kolonie in Salzderhelden. Die Polizei traf die 30-Jährige damals in der Nähe an und nahm sie fest. Sie legte dann noch in der Nacht ein Geständnis ab. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sie dieses aber inzwischen widerrufen.

Geständnis widerrufen

Sie habe nur die im Juli begangenen Brandstiftungen der Altkleidercontainer sowie eine versuchte Brandstiftung eingeräumt. Die 30-Jährige kam nach ihrer zweiten Festnahme zunächst in die Psychiatrie, später dann in Untersuchungshaft.

Für die Rettungskräfte bedeutete die Brandserie Dauerstress. Foto: Konstantin Mennecke / Kreisfeuerwehr Northeim

Auch nach ihrer Festnahme ging die Brandserie weiter. Vor rund zwei Wochen verhafteten die Fahnder schließlich einen aus Einbeck stammenden 23-jährigen früheren Feuerwehrmann. Er steht im Verdacht, insgesamt 18 Brände in und um Einbeck gelegt zu haben. Unter anderem soll er ein leerstehendes Wohnhaus sowie mehrere Scheunen, Gartenlauben und Strohballenlager in Brand gesetzt haben. Bei den Feuern entstand ein Gesamtschaden von mehr als 400.0000 Euro.

Wildkamera führt zu Mann

Eine Wildkamera hatte die Ermittler auf die Spur des 23-jährigen Mannes geführt. Das Gerät war auf einem Privatgrundstück aufgestellt und nahm den Verdächtigen einige Minuten vor einem Feuer auf. Wie die Polizei kurz nach der Verhaftung des Mannes im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gab, soll ersten Ermittlungen zufolge keine Verbindung zwischen den beiden Tatverdächtigen bestehen.