Polizeidirektion Göttingen bekommt 171 neue Mitarbeiter

Göttingen. Im Altkreis Osterode sind am 1. Oktober sechs neue Beamte in den Dienst gestartet. Was der Polizeipräsident ihnen mit auf den Weg gibt.

171 neue Polizeibeamtinnen und -beamte sind am 1. Oktober 2020 bei der Polizeidirektion Göttingen in den Dienst gestartet. Diese kommen in den unterschiedlichen Dienststellen zum Einsatz – 38 der neuen Mitarbeiter zum Beispiel in der Polizeiinspektion Göttingen. Daher freuen sich auch die Dienststellen im Altkreis Osterode über sechs neue Kollegen. In Osterode traten drei, in Herzberg zwei und ein neuer Kollege in Bad Lauterberg den Dienst an.

Ein Großteil der neuen Beamtinnen und Beamten kommt frisch von der Polizeiakademie Niedersachsen, einige kommen aus anderen Behörden in die Dienststellen der Direktion und werden künftig im gesamten Zuständigkeitsbereich tätig sein.

Schreiben statt Veranstaltung

In diesem Jahr wandte sich Polizeipräsident Uwe Lührig in einem Schreiben an die neuen Kolleginnen und Kollegen: „Wir sind uns sicher, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, Ihren Dienst künftig in der Polizeidirektion Göttingen versehen zu wollen, und können Ihnen versichern, dass sich Ihre neuen Dienststellen schon auf Ihre Unterstützung freuen.“

Denn die traditionelle, zentrale Begrüßungsveranstaltung konnte aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Mit der Polizeidirektion Göttingen haben Sie sich für eine Behörde entschieden, die nicht zuletzt aufgrund ihrer ausgedehnten Fläche eine große Vielfalt an Dienststellen und Aufgaben bietet“, so Uwe Lührig weiter.

Im Hinblick auf ihre neuen Wirkungsstätten, riet der Präsident dem Polizeinachwuchs: „Nutzen Sie bei Ihrer neuen Tätigkeit jede Gelegenheit, wichtige Erfahrungen zu sammeln, von denen Sie in Ihrem Werdegang profitieren können.“ Die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen werde viele Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung bieten.

Hohe Verantwortung

Der Präsident ging zudem auf die besondere Stellung ein, die Polizeibeamtinnen und -beamte in unserer Gesellschaft haben: „Sie stehen im Fokus der Öffentlichkeit und repräsentieren durch Ihren täglichen Einsatz unsere Polizei. Damit tragen Sie eine hohe Verantwortung.“ Insbesondere in Zeiten, in denen Diskussionen um Rassismus in der Polizei und „Racial Profiling“ laut werden, müsse sich die Polizei diese Verantwortung immer wieder in Erinnerung rufen.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der fortschreitenden Digitalisierung sieht Uwe Lührig die Polizei mit ihrem Nachwuchs gut aufgestellt. Die neuen Kolleginnen und Kollegen seien im digitalen Zeitalter aufgewachsen und bringen die erforderliche Kreativität mit, die es braucht, um die kommenden Aufgaben zu meistern. Abschließend wünschte Uwe Lührig allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Start sowie viele interessante Berufsjahre in der Polizeidirektion Göttingen. Als Symbol für die guten Wünsche erhielten alle „Neuen“ einen kleinen Schutzengel, der im täglichen Einsatz eine schützende Hand über sie halten soll. kic