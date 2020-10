4. Corona-Test positiv: Neuer Fall in Altenheim Duderstadt

Nachdem die negativen Testergebnisse des dritten Reihentests in der Vorwoche für Aufatmen bei Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen des St. Martini Altenpflegeheims in Duderstadt gesorgt hatten, gibt es eine neue Infektion.

Wie die St. Martini GmbH unserer Zeitung mitteilt, wurde ein Bewohner nach drei Negativergebnissen jetzt nach ersten leichten Symptomen nochmals getestet – mit positivem Ergebnis. „Wir waren sehr froh, dass wir dank der tollen Arbeit unserer Mitarbeiter in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt das Pflegeheim in so kurzer Zeit coronafrei bekommen hatten“, heißt es.

Verlängerte Inkubationszeit

Der späte positive Befund sei auf eine verlängerte Inkubationszeit zurückzuführen. Auch in diesem Fall habe man schnell und richtig reagiert. Man fühle sich im Vorgehen bestätigt und werde am Hygienekonzept festhalten, sagt Geschäftsführer Markus Kohlstedde.

