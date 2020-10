Frontalcrash in Bad Harzburg – Autofahrer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 wurden am frühen Mittwochmittag die Feuerwehr Bad Harzburg und der Rettungsdienst alarmiert. Das berichtet die Feuerwehr. In der Ortsdurchfahrt Bad Harzburg stießen demnach ein Pkw und ein Lkw frontal zusammen. Dabei wurde der Fahrer des Autos verletzt. Er wurde durch die Rettungskräfte erstversorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Unfall auf der B4: Ortsdurchfahrt von Bad Harzburg wird gesperrt

Die Kräfte der Feuerwehr führten das Fahrzeugmanagement durch, stellten den Brandschutz sicher und sperrten in Zusammenarbeit mit der Polizei die Unfallstelle weiträumig ab. Dazu mussten für die Rettungs- und Bergungsarbeiten alle vier Fahrspuren gesperrt werden. Die Feuerwehr war insgesamt mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort, so die Brandschützer abschließend. fw/mh