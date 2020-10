Busfahrer in Göttingen legen erneut Arbeit nieder

Gestern blieben die Busse der Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) bis Dienstschluss im Depot an der Gustav-Bielefeld-Straße. Busfahrer, Kantinenmitarbeiter und Mechaniker aus der Werkstatt streikten dort für bessere Arbeitsbedingungen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte landesweit zu einem weiteren Streiktag aufgerufen, an dem sich die Mitarbeiter der GöVB beteiligten.

Seit 4 Uhr standen Busfahrer aus der Frühschicht, Kantinenmitarbeiter und Mitglieder des Betriebsrats vor den Toren des Betriebsgeländes und harrten aus. Sie fordern Änderungen im Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten des ÖPNV, unter anderem 30 Tage Urlaub für alle pro Jahr, zusätzliche Entlastungstage und eine Anrechnung der Ausbildungszeit sowie „die Übernahme unserer Auszubildenden nach Abschluss“, sagt Streikleiter Carsten Syring. Die Belegschaft ziehe gut mit – die Fahrer kamen zu ihren eigentlichen Schichtzeiten und standen trotz des Regens für Gespräche bereit.

Es war der zweite Streik, an dem sich die Mitarbeiter der GöVB innerhalb kurzer Zeit beteiligten. Bereits am 29. September waren sie einem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt. An diesem Tag streikten ebenfalls Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. lel/yd