Legionellen belasten Trinkwasser im Schulzentrum Seesen

Das Seesener Schulzentrum hat ein Problem: Das Leitungswasser in der gesamten Einrichtung inklusive der Sporthallen und der Aula darf ab sofort nicht mehr getrunken werden und ist nur noch zum Händewaschen zu verwenden. In den Teeküchen gilt vor Gebrauch ein Abkochgebot. Darüber informierte jetzt der Landkreis Goslar.

Grund für diese Maßnahme ist der Nachweis von Legionellen an unterschiedlichen Stellen im gesamten Leitungsnetz des Jacobson-Gymnasiums. Legionellen im Trinkwasser können grippeähnliche Erkrankungen und schwere Lungenentzündungen hervorrufen. Die Erreger gedeihen in warmem Süßwasser und werden über Wasserleitungen übertragen. Die meisten Infektionen passieren allerdings zu Hause. Im Wasserdampf, zum Beispiel unter der Dusche, können sich Legionellen zu Hunderten tummeln und beim Einatmen gefährlich werden. Sie vermehren sich am besten bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad. Besonders in Wasserleitungen von Gebäuden finden die Erreger gute Wachstumsbedingungen. Denn in den Rohren können sich sogenannte Biofilme bilden, in denen sich die Bakterien besonders gut vermehren können.

Ausmaß der Belastung unklar

„Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch die Trinkwasserleitungen in der benachbarten Oberschule sowie der Aula betroffen sind, gilt diese Regelung auch dort. Um Gewissheit über das Ausmaß der Belastungen zu erhalten, wurde die Entnahme weiterer Proben umgehend eingeleitet“, sagte dazu der Landkreissprecher Maximilien Strache. Bereits im August wurde bei einem Ortstermin in der Sporthalle 3 des Jacobson-Gymnasiums eine Legionellen-Kontamination festgestellt. Die Wasserentnahme wurde umgehend untersagt und die Sanitäranlagen gesperrt. Nach der Durchführung von Sofortmaßnahmen erfolgte Mitte September eine wiederholte Probennahme. Die Ergebnisse, die dem Fachdienst Gebäudemanagement des Landkreises jetzt vorliegen, weisen darauf hin, dass das Problem größer ist als bisher anzunehmen war.

Wie umfangreich das Ausmaß tatsächlich ist und welche Maßnahmen zur Beseitigung der Legionellen-Belastung getroffen werden müssen, entscheidet sich, sobald dem Landkreis die Ergebnisse der neuen Proben vorliegen. Alle Lehrkräfte sowie die Schülerschaft sind seit der vergangenen Woche informiert. Das Jacobson-Gymnasium wird gegenwärtig von 550 Schülerinnen und Schülern besucht, die Oberschule Seesen von 625.