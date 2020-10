Kniestoß in Leistengegend vertreibt Räuber

Durch einen Kniestoß in die Leistengegend hat eine 47-jährige Einbeckerin einen Mann in die Flucht geschlagen, der sie am Montag in den frühen Morgenstunden ausrauben wollte. Das teilt die Polizei mit.

Demnach war die Frau zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Auf dem Bäckerwall in Höhe des Spielplatzes zur Tiedexer Straße erschien auf einmal ein schwarz gekleideter Mann und forderte sie unter Vorhalt eines Taschenmessers auf, ihre Geldbörse herauszugeben. Als die Frau dies verneinte, versuchte er, an ihren Rucksack zu gelangen und verletzte sie dabei mit dem Messer an der Hand. Durch den Kniestoß gelang es der 47-Jährigen, dass der Täter von seinem Vorhaben abließ und sich entfernte.

Anschließend begab sich die Frau zu ihrer Arbeit. Erst am Abend setzte sie die Polizei Einbeck in Kenntnis. Diese bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 05561-949780 zu melden. pol