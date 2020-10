Warnung vor Designer-Drogen aus dem Internet

Immer mehr Menschen greifen zu Designer-Drogen, die irgendwo im Ausland in Großlaboren produziert werden. Mediziner sehen die zunehmende Verbreitung von synthetischen Substanzen auf dem illegalen Drogenmarkt mit großer Sorge. „Von diesen neuen psychoaktiven Stoffen geht eine besondere Gefahr aus“, sagt Andreas Schaper, Co-Leiter des Giftinformationszentrums Nord (GIZ-Nord) in Göttingen.

Problem: synthetische Cannabinoide

Besonders problematisch seien die so genannten synthetischen Cannabinoide. Dies zeigt auch der Jahresbericht für 2019, den die Beratungsstelle jetzt vorgelegt hat. Im vergangenen Jahr bekamen die an der Göttinger Universitätsmedizin angesiedelten Giftexperten 41 Anfragen zu Krankheitsfällen, bei denen der Verdacht auf eine Vergiftung durch synthetische Cannabinoide bestand. Im Vorjahr waren es noch 25 Fälle gewesen.

Die meisten Betroffenen waren zwischen 20 und 49 Jahren alt, insgesamt 32 Personen gehörten dieser Altersgruppe an. Doch auch deutlich Jüngere greifen zu synthetischen Cannabinoiden. Drei Betroffene waren erst zwischen zehn und 14 Jahren alt. Der Konsum kann jedoch erhebliche gesundheitliche Folge nach sich ziehen. In zwei Fällen, bei denen das Giftinformationszentrum um Rat gefragt wurde, zeigten die Betroffenen schwere Vergiftungserscheinungen, zehn Patienten hatten mittelschwere Krankheitssymptome. Dies zeige, dass synthetische Cannabinoide alles andere als harmlos seien, sagte Schaper: „Sie sind deutlich problematischer als herkömmliches Cannabis.“ Unter anderem könne es zu Störungen der Blutsalze kommen, was dann zu Herzrhythmusstörungen führe. Außerdem könnten Muskelzuckungen und generalisierte Krampfanfälle auftreten.

Angebot wird immer breiter

Das Angebot an psychoaktiven Substanzen wird immer breiter. So hat die Europäische Beratungsstelle für Drogen und Drogensucht im Rahmen des europäischen Frühwarnsystems bis zum Jahresende 2018 mehr als 730 neue psychoaktive Stoffe ermittelt. Inzwischen hat auch der Gesetzgeber reagiert und das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) erlassen. Dieses soll eine Lücke schließen, die sich die Akteure des Drogenmarktes zunutze gemacht hatten. Bis dahin galten nur jene Drogen als strafbewehrt, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. In den Anlagen zu diesem Gesetz sind die einzelnen Substanzen mit der genauen chemischen Zusammensetzung aufgeführt.

Eine chemisch-technische Assistentin beim LKA Niedersachsen betrachtet Marihuana in einem mobilen Labor des Landeskriminalamts. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Um das Gesetz zu umgehen, änderten die Hersteller der Designerdrogen die chemische Struktur einfach geringfügig ab, sodass der Stoff nicht unter die Regel fiel. Da betäubungsrechtliche Verbotsverfahren längere Zeit brauchen, konnten sie diese als „Legal Highs“ deklarieren. Wenn die Substanz dann ins Gesetz aufgenommen war, hatten die Anbieter schon eine neue Variante entwickelt und auf den Markt gebracht. Um diesem „Wettlauf zwischen Hase und Igel“ etwas entgegenzusetzen, verfolgt das NpSG einen neuen Ansatz: Statt einzelner, genau definierter Substanzen sind ganze Stoffgruppen verboten. Handel und Herstellung solcher Stoffe werden mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Hersteller im europäischen Ausland

Die Hersteller der über das Internet vertriebenen Substanzen sitzen zumeist im europäischen Ausland. „Der Vertrieb läuft oft über Zwischenstationen in verschiedenen Ländern, damit der Absender nicht identifiziert werden kann“, sagt ein Ermittler der Göttinger Polizei.

Ein solcher Fall beschäftigt derzeit auch das Landgericht Göttingen. Dort muss sich seit kurzem eine 37-jährige Göttingerin wegen des gewerbsmäßigen Handels mit neuen psychoaktiven Stoffen verantworten. Sie ist angeklagt, über das Internet von Anbietern in Polen synthetische Cannabinoide erworben und anschließend damit Handel getrieben zu haben.

Die Substanzen seien dann über dritte Personen in mehreren Haftanstalten weiterverkauft worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Angeklagte auf diese Weise mehr als 68.000 Euro erlangt haben.