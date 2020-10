Brand in Göttingen: Eine Person verletzt, etwa 70 evakuiert

Göttingen. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Göttingen ist am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hannoverschen Straße in Göttingen ist am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet in dem Haus Unrat in Brand. Eine Person wurde leicht durch Rauchgas verletzt, musste jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Das teilt die Polizeiinspektion Göttingen unserer Zeitung mit.

Demnach wurden durch die Einsatzkräfte etwa 70 Personen evakuiert, diese durften nach der Brandlöschung und Belüftung des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Etwa 45 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Warum das Feuer ausbrach, ist allerdings noch unklar. Die Höhe des entstandenen Schadens wird nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro beziffert. Das 1. Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. An der Brandstelle waren laut Polizei etwa 45 Feuerwehrkameraden im Einsatz. pol