Der Südharz ist eine von nur drei Regionen Thüringens, in denen zurzeit niemand an Covid-19 erkrankt ist. Neben Nordhausen sind das nur Suhl und der Kreis Sonneberg. Das teilte das Landratsamt am Montag mit.

Insgesamt liege die Fallzahl im Landkreis bei 75 Corona-Infektionen. Die letzte Neuinfektion habe das Gesundheitsamt vor gut zwei Wochen registriert. „Das ist auch ein maßgeblicher Verdienst der Einwohner“, lobte Landrat Matthias Jendricke (SPD). Das Land Thüringen hat die Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie sowie zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende bis zum 31. Oktober verlängert. Damit bleiben bisherige Regeln in Kraft. Auch Festlegungen für private Feiern gelten: Bei mehr als 50 Personen in geschlossenen Räumen oder über 100 Personen unter freiem Himmel müssen Veranstaltungen mindestens zwei Werktage zuvor der zuständigen Behörde angezeigt werden. Ansprechpartner ist das Landratsamt, die Anzeige kann formlos per Mail an erlaubniswesen@lrandh.thueringen.de erfolgen. Solche privaten Veranstaltungen sind weiterhin nicht erlaubnispflichtig. Clubs und Diskotheken bleiben dagegen weiterhin geschlossen. Für Besuche in Pflegeheimen bleibt das eingeführte Stufenkonzept bestehen. Grundsätzlich seien Besuche also wieder erlaubt, heißt es aus dem Landratsamt.