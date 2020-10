Kind verletzt sich bei Verkehrsunfall

Ein Siebenjähriger ist bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 2. Oktober, gegen 13 Uhr an der Jahnschule in Seesen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach befuhr ein 67-jähriger Autofahrer die hintere Zufahrt der Jahnschule von der Lautenthaler Straße kommend. Auf Höhe der dortigen Altpapiercontainer kam von links, hinter einem stehenden Pkw hervor, der Junge auf die Fahrbahn gelaufen.

Es kam zur Berührung zwischen Fahrzeug und Kind, so die Polizei. Der Junge stürzte daraufhin und zog sich leichte Prellung zu. Der Siebenjährige wurde zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.