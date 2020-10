Radweg, Baustelle, Baum – drei Unfälle in Northeim

Freitag und Samstagfrüh kam es im Bereich Northeim zu mehreren Unfällen, bei denen drei Menschen verletzt wurden. Das geht aus Berichten der Polizei hervor.

Zusammenstoß auf Radweg

Am Freitag gegen 13.30 Uhr kam es bei Hammenstedt zu einer Kollision auf einem Radweg. Ein 16-jähriger Mofafahrer und eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin, beide aus Katlenburg-Lindau, waren laut Polizei vorschriftsmäßig auf dem einseitigen Radweg an der B241 in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An einer unübersichtlichen Stelle auf Höhe „In der Linde“ stießen die Beiden frontal gegeneinander. Bei der Kollision wurde die E-Bike-Fahrerin verletzt. Sie wurde in die Uni-Klinik nach Göttingen gebracht.

Auffahrunfall in Baustelle

Gegen 15.05 Uhr wurde bei einem Auffahrunfall auf der B241 zwischen Northeim und Moringen ein Mensch verletzt. Eine 45-jährige Northeimerin, eine 46-jährige Hardegserin und ein 34-jähriger Uslarer fuhren mit ihren Autos in dieser Reihenfolge auf der Bundesstraße in Richtung Moringen. In einem Baustellenbereich bremste die Northeimerin ihren Pkw bis zum Stillstand ab. Die Hardegserin konnte ihren Wagen noch dahinter anhalten, der Uslarer bemerkte die vor ihm stehenden Autos laut Polizei jedoch zu spät und fuhr auf. Die Frau aus Hardegsen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Mann fährt betrunken gegen Baum

Samstagmorgen gegen 1.15 ereignete sich auf der K421 ein Unfall unter Alkoholeinfluss, bei dem ein Mann verletzt wurde. Der Northeimer fuhr mit einem Auto auf der Kreisstraße aus Sudheim kommend in Richtung Hillerse. Aus unbekannter Ursache verlor der 24-Jährige die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw beschädigte zwei Leitpfosten und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der Northeimer wurde verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Er wurde in die Uni-Klinik Göttingen gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Auto wurde total zerstört und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt, so die Polizei abschließend. pol