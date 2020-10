Razzia bei den Stadtwerken Clausthal-Zellerfeld

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt wegen des Verdachts der Untreue gegen Mitarbeiter der Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld. Wie eine Pressesprecherin der Behörde bestätigte, erfolgte am Donnerstagmorgenin diesem Zusammenhang eine Durchsuchung des Betriebes. Weitere Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft aufgrund der laufenden Maßnahmen nicht nennen.

Privaträume des Geschäftsführers auch durchsucht

Wie zu hören war, wurden auch Privaträume des Geschäftsführers, Carsten Eisfelder, durchsucht. Bürgermeisterin Britta Schweigel bestätigte auf Anfrage der Goslarschen Zeitung, dass sie in der vergangenen Woche durch die Kriminalpolizei über eine anonyme Strafanzeige gegen Carsten Eisfelder informiert worden sei. Das hatte sie an die Mitglieder des Verwaltungsausschusses weitergegeben.

Das Unternehmen schrieb indes in einer Pressemitteilung, dass sich die anonyme Anzeige gegen die Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH richte. „Wir unterstützenausdrücklich diesen Schritt der Staatsanwaltschaft“, so Christopher Graefe, Leiter der kaufmännischen Dienste. Durch die Durchsuchung sollen die vorliegenden Verdachtsmomente „juristisch, transparent und unabhängig geprüft und aufgeklärt werden“. Geschäftsführer Carsten Eisfelder äußerte sich hingegen nicht zu der Durchsuchung, er war am Donnerstagnachmittag für Anfragen nicht zu erreichen. Die Stadtwerke betonten, dass die erhobenen Vorwürfe keinen Zusammenhang zur aktuellen Trinkwasserproblematik hätten.

Trinkwasser weiter abkochen

Nach Auskunft der Stadt muss in Clausthal-Zellerfeld, Buntenbock und Wildemann das Wasser noch mindestens für die nächsten zwei bis drei Wochen abgekocht werden.

Es werde jetzt untersucht, woher die Fäkalbakterien stammen, die zum Abkochgebot geführt haben, so die Erste Kreisrätin des Landkreises Goslar, Regine Breyther.

