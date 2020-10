Betrunkener versucht Bekannten vom Parkdeck zu schubsen

Einbeck. Ein Zechgelage zwischen bekannten eskalierte in Einbeck. Die Polizei konnte die Situation gerade noch rechtzeitig entschärfen.

Überaus feucht, aber nicht fröhlich endete ein Trinkgelage am 1. Oktober gegen Mitternacht in Einbeck: Wie die Polizei mitteilt hatte ein 31-Jähriger mit einem 54-jährigen Bekannten reichlich Alkohol getrunken – im Laufe des Trinkgelages entwickelte sich daraus ein lautstarker Streit, so dass letztlich die Polizei alarmiert wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, eskalierte die Situation und der 31-Jährige versuchte seinen Bekannten vom angrenzenden Parkdeck seines Wohnhauses zu schubsen. Die Polizisten konnten dies verhindern und die Situation unter Kontrolle bringen.

Im Polizeigewahrsam übernachtet

Da hierbei der Einbecker Widerstand leistete, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen und er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Die Polizei leitete gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.