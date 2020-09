Auf der B241: Autofahrer mit 150 km/h im 100er-Bereich gemessen

Die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit von 5.700 Fahrzeuge an zwei Tagen (Symbolbild).

Northeim. Die Polizeiinspektion Northeim erwischte an zwei Tagen insgesamt 308 Temposünder bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B 241 und B 64.

Auf der B 64 bei Einbeck sowie auf der B 241 in der Germarkung Ellrierode nahm die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim am 28. bzw. 29. September Geschwindigkeitskontrollen vor – und konnte herbei zahlreiche Temposünder erwischen. Auf der B 64 wurden 177 Raser gemessen, auf der B 241 131 Überschreitungen festgestellt. Bei einem Gesamtdurchlauf von 5700 Fahrzeugen musste die Polizei 308 Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.

Bußgeld und Fahrverbot erwarten den Temposünder

Tagesschnellster bei diesen Kontrollen war eine Mann aus dem Landkreis Holzminden, der auf der B 241 bei erlaubten 100 km/h mit 150 gemessen wurde. Neben einem Bußgeld von 160 Euro kommt auf den Fahrer ein Monat Fahrverbot zu.

Die Polizeiinspektion Northeim setzt diese Geschwindigkeitsmessungen in den kommenden Wochen im gesamten Landkreis Northeim fort. Damit wird die Hauptunfallursache insbesondere in der dunklen Jahreszeit nachhaltig nachhaltig bekämpft, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.