Erst beleidigt, dann gekämpft - Streit in der Küche eskaliert

Dass es in der Küche eines Restaurants im wahrsten Sinne des Wortes heiß her gehen kann, ist bekannt. Auch der Ton ist dort manchmal etwas rauer. Am Montagmittag, 28. September, eskalierte gegen 12.15 Uhr der Streit zwischen zwei Küchenhilfen eines Bistros am Marktplatz in Einbeck aber völlig: Wie die Polizei berichtet kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft. Im weiteren Verlauf schlug dann der 39-jährige Mitarbeiter seinen 33-jährigen Kollegen mit der Faust ins Gesicht und auf dessen Kopf ein.

Schlüssel als Schlagwerkzeug benutzt

Hierbei soll er zudem einen Schlüssel als Schlagwerkzeug benutzt haben. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Einbeck hat gegen den Schläger ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.