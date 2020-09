Waldpädagogikzentrum Harz durch Brand schwer beschädigt

Das Waldpädagogikzentrum in Schulenberg im Oberharz stand vollständig in Flammen.

Schulenberg. Das Waldhaus bei Schulenberg geriet am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache in Brand und trug schwere Schäden davon. Verletzt wurde niemand.

Das Waldpädagogikzentrum Harz mitten im Wald in der Nähe des Okerstausees ist am Sonntagabend fast komplett abgebrannt. Der Feuerschein ließ zunächst einen Waldbrand vermuten, die um 20.47 Uhr alarmierten Feuerwehrkräfte entdeckten jedoch nach kurzer Suche das komplett in Brand stehende Waldhaus. Dies teilte die Feuerwehr Bad Harzburg mit.

Großbrand im Harz: Schwere Gebäudeschäden, keine Verletzten

Laut Polizei stürzten Teile des Gebäudes ein. Foto: Feuerwehr Bad Harzburg

Der Brand war der zweite Großeinsatz der Feuerwehr Bad Harzburg innerhalb von 24 Stunden – nach einem Feuer in Harlingerode. Teile des Haupthauses des Waldpädagogikzentrums stürzten ein, ein Anbau mit Gästezimmern und Küche wurde offenbar gerettet. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei dem NDR mitteilte. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Vier Feuerwehren im Einsatz

Die Ortsfeuerwehren Bad Harzburg und Harlingerode erhielten Unterstützung aus dem Oberharz und aus Goslar. Die Einsatzkräfte nutzten zur Brandbekämpfung unter anderem Wasser aus dem nahe gelegenen Okerstausee.