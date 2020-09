Bad Harzburg. Die Feuerwehr war am Samstagmorgen in Bad Harzburg im Einsatz: Rauch drang aus einem Mehrfamilienhaus. Ein Warnmelder verhinderte wohl Schlimmeres.

Rauchmelder löst aus – Feuerwehr muss in Wohnung eindringen

Über Notruf wurde der Leitstelle in Goslar am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr eine unklare Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus im Bad Harzburger Stadtteil Harlingerode gemeldet – zusätzlich sei das laute Piepen eines Rauchmelders zu hören. Das berichtet die Feuerwehr Bad Harzburg.

Die daraufhin alarmierte Ortsfeuerwehr Harlingerode war demnach nach wenigen Minuten vor Ort, verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und konnte eine Person in Sicherheit bringen. Diese wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben.

Angebranntes Essen sorgt für Verrauchung

Essen war in der Küche angebrannt und sorgte für die starke Verrauchung der Räumlichkeiten. Weitere Kräfte, darunter auch ein mitalarmierter Löschzug aus der Kernstadt, standen in Bereitschaft, mussten aber nicht mehr eingreifen. Nach Lüftung der Räume wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Das bedeutete Einsatzende für die Feuerwehr, welche mit 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort war.

„Und wieder einmal zeigt sich: Rauchmelder retten Leben!“, so die Feuerwehr. Nur durch das frühe Melden und damit Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Personen- und Sachschaden verhindert werden.