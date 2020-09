Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Goslar steigt weiter

Die Zahl der bestätigten Coronainfektionen im Landkreis Goslar steigt weiter. Im Vergleich zu Montag verzeichnete das Gesundheitsamt fünf neue Ansteckungen, sodass die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie nun bei 309 liegt. Drei der Neuerkrankten hatten Kontakt zu einem positiv getesteten Reiserückkehrer.

265 Personen gelten als genesen. 25 Bürger des Landkreises sind mit oder an Corona verstorben. Aktuell sind 19 Personen an Covid-19 erkrankt. 263 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation.