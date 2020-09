Autounfall: Schwer verletzte 19-Jährige ruft selber Hilfe

Seesen. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend ist eine junge Frau schwer verletzt worden. Nach einem Ausweichmanöver kollidierte sie mit einem Baum.

Was war passiert? Gegen 20.55 Uhr war die Seesenerin mit ihrem Auto auf der L489 aus Dannhausen kommend in Richtung Ackenhausen unterwegs, als plötzlich ein Tier die Fahrspur der 19-Jährigen kreuzte. Die Seesenerin versuchte dem Tier auszuweichen, verlor infolgedessen allerdings die Kontrolle über ihren Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum, so die Polizei.

Nachdem die 19-Jährige noch selbstständig Hilfe herbeirufen konnte, wurde sie mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Seesen gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.500 Euro. pol/mh