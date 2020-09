Zwei Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Northeim. Es kam am Samstag zu Zusammenstößen in Northeim und Dassel.

Bei Unfällen in Northeim und Dassel sind zwei Motorradfahrer verletzt worden.

Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden übersah am Samstagnachmittag beim Linksabbiegen im Einmündungsbereich Gradanger/Neue Straße in Dassel einen von rechts kommenden Pkw. Dessen 62-jährige Fahrerin hatte Vorfahrt. Beim Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer an der Schulter. Das berichtet die Polizei. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Rund 2.500 Euro Sachschaden entstand am Samstag gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Teichstraße in Northeim. Beim Abbiegen mit ihrem Auto übersah eine 45-jährige Frau das Motorrad eines 62-jährigen Northeimers, der die Friedrichstraße in Richtung Göttinger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.