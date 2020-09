Einbeck. Einsatzkräfte wurden am Montagabend zum Brand einer Scheune in Dassensen alarmiert. Ein Zusammenhang zur Einbecker Brandserie gilt als wahrscheinlich.

Brandserie: Wieder steht eine Scheune bei Einbeck in Flammen

Einsatzkräfte wurden am Montagabend zum Brand einer Scheune im Einbecker Ortsteil Dassensen alarmiert. Das meldet die Polizei. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand demnach schnell unter Kontrolle gebracht werden, bevor weitere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden; das Feuer war nach etwa einer halben Stunde gelöscht. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Da die ersten anrückenden Helfer eine tiefschwarze Rauchentwicklung in der Feldmark beobachteten, machten sich insgesamt fast 100 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW auf den Weg zur Einsatzstelle, berichtet die Feuerwehr. Aufgrund der Lage weit außerhalb der Ortschaft Dassensen kamen zur Wasserversorgung Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr zum Einsatz. Auch ein Landwirt mit einem Wasserfass wurde in den Einsatz eingebunden.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung gegen Unbekannt ein. Da auch bei diesem Feuer ein enger Zusammenhang mit der aktuellen Brandserie in Einbeck als höchstwahrscheinlich angesehen wird, werden weitere Ermittlungen durch die speziell eingerichtete Sonderkommission der Polizeiinspektion Northeim erfolgen. Es würde sich um den achten Fall in der Brandserie handeln. Erste Maßnahmen wurden noch in den Abendstunden durch die Ermittler der Sonderkommission begonnen, so die Polizei.

Zuletzt war es am Abend des 4. September in Stroit zum Brand einer Scheune gekommen. 173 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei aus dem Stadtgebiet von Einbeck waren damals bis tief in die Nacht im Einsatz. pol/fw/mh

Bildergalerie- Scheunenbrand in Stroit Bildergalerie- Scheunenbrand in Stroit Am Abend des 4. September kam es in Stroit zum Brand einer Scheune. 173 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei aus dem Stadtgebiet von Einbeck waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Foto: Konstantin Mennecke / Kreisfeuerwehr

Bildergalerie- Scheunenbrand in Stroit Am Abend des 4. September kam es in Stroit zum Brand einer Scheune. 173 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei aus dem Stadtgebiet von Einbeck waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Foto: Konstantin Mennecke / Kreisfeuerwehr

Bildergalerie- Scheunenbrand in Stroit Am Abend des 4. September kam es in Stroit zum Brand einer Scheune. 173 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei aus dem Stadtgebiet von Einbeck waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Foto: Konstantin Mennecke / Kreisfeuerwehr

Bildergalerie- Scheunenbrand in Stroit Am Abend des 4. September kam es in Stroit zum Brand einer Scheune. 173 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei aus dem Stadtgebiet von Einbeck waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Foto: Konstantin Mennecke / Kreisfeuerwehr

Bildergalerie- Scheunenbrand in Stroit Am Abend des 4. September kam es in Stroit zum Brand einer Scheune. 173 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei aus dem Stadtgebiet von Einbeck waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Foto: Konstantin Mennecke / Kreisfeuerwehr



Bildergalerie- Scheunenbrand in Stroit Am Abend des 4. September kam es in Stroit zum Brand einer Scheune. 173 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei aus dem Stadtgebiet von Einbeck waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Foto: Konstantin Mennecke / Kreisfeuerwehr

Bildergalerie- Scheunenbrand in Stroit Am Abend des 4. September kam es in Stroit zum Brand einer Scheune. 173 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei aus dem Stadtgebiet von Einbeck waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Foto: Konstantin Mennecke / Kreisfeuerwehr

Lesen Sie mehr zum Thema

Scheune in Einbeck brennt – 250.000 Euro Schaden

Wenn nötig vertraulich- Polizei sucht weiter Zeugen zu Brandserie