Scheune in Einbeck brennt – 250.000 Euro Schaden

Ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro ist bei dem Brand einer Scheune im Einbecker Ortsteil Stroit entstanden. Das Feuer war Freitagabend, 4. September, gegen 21 Uhr gemeldet worden. Das teilt die Polizei mit.

Demnach befand sich in der Scheune neben Heu und Stroh auch ein Mähdrescher. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden.

An den Löscharbeiten waren insgesamt 173 Kräfte der Feuerwehren aus der Stadt Einbeck und den Ortsteilen sowie des Technischen Hilfswerkes eingesetzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt ein. Auch in diesem Fall wird ein enger Zusammenhang mit der aktuellen Brandserie in Einbeck als „sehr wahrscheinlich“ angesehen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand in Stroit führt die speziell eingerichtete Sonderkommission der Polizeiinspektion Northeim durch. Die ersten Maßnahmen wurden noch in den Abendstunden durch die Ermittler initiiert und durchgeführt.