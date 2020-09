29 Prozent der Fahrgäste tragen Maske falsch oder gar nicht

Die Polizei hat am Mittwoch im Rahmen einer Schwerpunktaktion die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und Wartebereichen kontrolliert. Das Ergebnis: Etwa ein Drittel aller kontrollierten Fahrgäste hat die Mund-Nasen-Bedeckung nicht bzw. falsch getragen.

Hintergrund der Kontrollen war der Abschluss einer Sicherheitspartnerschaft unter dem Motto „Sicher im ÖPNV: Wir tragen Maske in Bus und Bahn“, die in dieser Woche vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium, Innenministerium und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen unterzeichnet wurde. Ziel war es, niedersachsenweit durch verstärkte gemeinsame Kontrollen mit Kommunen und Verkehrsbetrieben die Menschen für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu sensibilisieren und die Zahl der Fahrgäste weiter zu verringern, die die Maskenpflicht nicht einhalten.

15 Menschen zeigen keine Einsicht

Im Bereich der Polizeidirektion Göttingen waren am Mittwoch 111 Kräfte sowie 38 Mitarbeiter von Kommunen und Verkehrsbetrieben im Einsatz. Kontrolliert wurden von 6 bis 16 Uhr an Hauptbahnhöfen, Bushaltestellen der örtlichen Schulen sowie den zentralen Haltestellen in den Innenstädten insgesamt 5.547 Personen. 1.614 davon trugen die Maske gar nicht oder falsch. Das entspricht etwa 29 Prozent. 1.599 Menschen kamen der Aufforderung zum korrekten Tragen nach, bei 15 Personen mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, da sie sich auch nach Gesprächen nicht einsichtig zeigten.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Kräfte weiter fest, dass an vielen Haltestellen klar erkennbare Abgrenzungen und Kennzeichnungen fehlen und erst häufig in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle eine Mund-Nasen-Bedeckung angelegt wird. Vielen war nicht bekannt, dass es eine Tragepflicht im Bereich der Haltestellen gibt.

Kontrollen werden fortgesetzt

Die hohe Zahl der Verstöße sei erschreckend, sagt Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, und kündigt an, dass die Kontrollen fortgesetzt werden. „Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – darauf kommt es in diesen Tagen besonders an, um die Pandemie bewältigen zu können. Und gerade das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist ein Akt des Selbstschutzes und der Solidarität“, so Uwe Lührig weiter. „Das haben wir im Rahmen unserer Kontrollen deutlich gemacht und dort geahndet, wo diese Solidarität nicht gelebt wird.“

Der Polizeipräsident weist zudem auf die aktuelle Rechtslage hin. Die Niedersächsische Corona-Verordnung regele klar, wo eine Maske im Öffentlichen Personennahverkehr zu tragen ist. pol

