A7 wird nach Lkw-Unfall dreieinhalb Stunden lang gesperrt

An der Anschlussstelle Northeim Nord musste die Fahrspur Richtung Kassel mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Mittwochabend hat sich auf der A7 an der Anschlussstelle Northeim Nord ein Lkw-Unfall ereignet. Daraufhin musste die Fahrbahn in Richtung Kassel mehrere Stunden voll gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstanden längere Staus.

Gegen 21.20 Uhr war in der Baustelle ein Lkw mit Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache auf einen weiteren Gliederzug aufgefahren. Am Lkw des Unfallverursachers entstanden schwere Schäden. Auch der Anhänger des vorausfahrenden Gliederzugs war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit.

Angaben der Polizei zufolge beträgt der Schaden etwa 75.000 Euro. Die Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn voll gesperrt bleiben. Ab der Anschlussstelle Echte wurde der Verkehr abgeleitet. Aufgrund des zu der Zeit noch relativ hohen Verkehrsaufkommens kam es zu Staus.

Durch ausgelaufene Bremsflüssigkeit waren umfangreiche Reinigungsarbeiten erforderlich. Die Vollsperrung konnte daher erst um 0.40 Uhr wieder aufgehoben werden.

Über die Unfallursache könne derzeit nur spekuliert werden, meldet die Autobahnpolizei. Die Ermittlungen dauern an.kic/pol