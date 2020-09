Zwei neue Infektionen mit Coronavirus im Landkreis Goslar

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Goslar ist erneut um zwei Fälle auf 283 gestiegen. Während bei einer Person die Infektionsquelle noch ungeklärt ist, hat sich die andere sehr wahrscheinlich auf einer Reise im Kosovo angesteckt. Das meldet die Kreisverwaltung. Demnach gelten 253 Personen, die sich nachweislich mit Covid-19 infizierten, inzwischen als genesen. 25 Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreisgebiet Goslar sind an oder mit Corona verstorben. Demnach sind aktuell fünf Personen an Covid-19 erkrankt. 122 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation.

Situation im Kreis Harz

Im Landkreis Harz wurden aktuell 275 Corona-Infektionen gemeldet. 22 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort