Frau trägt keine Maske im Zug – Polizei muss eingreifen

Die Polizei berichtet von einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz in einem Zug.

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei Seesen demnach mitgeteilt, dass sich in einem Regionalzug eine Fahrgästin befände, die sich trotz mehrfacher Aufforderung durch das Bahnpersonal weigerte, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Keine Corona-Maske: Frau wird des Zuges verwiesen

Die 47-jährige Frau aus Höxter wurde daraufhin am Bahnhof Seesen von den eingesetzten Beamten kontrolliert und des Zuges verwiesen. Die Dame erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, so die Polizei abschließend.

Bus- und Bahnpersonal im Recht

Bus- und Bahnpersonal haben unabhängig von den Corona-Regelungen des Landes das Recht, Fahrgäste, die sich nicht an die Corona-Regeln halten, dazu aufzufordern das Verkehrsmittel am nächsten Bahnhof zu verlassen, berichtet die Göttinger Verwaltung zu dem Thema. Die Polizei oder das Ordnungsamt kann in Amtshilfe hinzugezogen werden, beispielsweise um beim nächsten Halt ein Bußgeld zu verhängen. pol/mh

