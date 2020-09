20 Kubikmeter Holz brennen bei Einbeck – Teil der Brandserie?

Einbeck. Montagnacht brannte es erneut bei Einbeck. Die Polizei sieht einen Zusammenhang mit der aktuellen Brandserie als sehr wahrscheinlich an.

Über die Leitstelle der Polizei war gegen 22.25 Uhr zunächst ein Waldbrand an der Kreisstraße 522 zwischen Ritterode und Salzderhelden gemeldet worden. Durch die unmittelbar danach am Brandort eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei wurde jedoch festgestellt, dass etwa 20 Kubikmeter Stammholz in Brand geraten waren.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Die Feuerwehren der Stadt Einbeck und den Ortsteilen waren mit 45 Kräften vor Ort. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Verdacht der Brandstiftung

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt ein. Ein Zusammenhang mit der aktuellen Brandserie in Einbeck wird als sehr wahrscheinlich angesehen, so die Polizei. Es wäre der sechste Vorfall in der Serie von Bränden.

Die Tatortaufnahme erfolgte durch die Tatortgruppe des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Northeim. Die weiteren Ermittlungen führt die speziell eingerichtete Sonderkommission (wir berichteten). pol/mh