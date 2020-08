Harzer Klinik: Gericht sieht wenig Chancen für Millionenklage

Für die millionenschwere Schadenersatzklage gegen die Asklepios Kliniken hat das Gericht dem Landkreis Goslar wenig Hoffnung auf Erfolg gemacht.

Die Pflichten zur Weiterentwicklung für die Klinik in Clausthal-Zellerfeld seien in dem Kaufvertrag nicht sehr konkret beschrieben, sagte die Richterin am Donnerstag in ihrer vorläufigen Rechtsauffassung. Mit dem Zivilprozess am Braunschweiger Landgericht will der Kreis Goslar von dem Unternehmen eine Strafe von 16 Millionen Euro erstreiten, weil er die Pflicht zur Weiterentwicklung der Klinik verletzt sieht. Die Firma sieht dies anders, die Versorgung sei gewährleistet (wir berichteten).

Der frühere CSU-Politiker Peter Gauweiler betonte als ein Anwalt der Asklepios Kliniken, dass man sich durch die vorläufige Einschätzung des Gerichts bestätigt sehe.

Kaufvertrag von 2003

Konkret geht es bei dem Streit um einen Kaufvertrag aus dem Jahr 2003, mit dem drei Kliniken im Harz privatisiert und zu einem Preis von 15 Millionen Euro verkauft wurden. Das Papier sieht für den Fall der Verletzung der vertraglichen Pflichten eine Vertragsstrafe von bis zu einer Million Euro pro Jahr vor.

Eine zentrale Frage in dem Verfahren ist, was Weiterentwicklung in Bezug auf den Standort Clausthal-Zellerfeld heißt. Der Begriff sei auslegungsbedürftig, sagte die Richterin. Der Vertrag kläre konkret nur, dass es grundsätzlich keine Schließung geben dürfe. Weiterentwickeln müsse nicht zwangsweise Ausbau bedeuten. Die Richterin regte weitere Gespräche zur Zukunft der Klinik an. Dafür zeigten sich beide Parteien offen. Die Güteverhandlung am Donnerstag scheiterte aber. Im Januar soll eine Entscheidung verkündet werden. dpa