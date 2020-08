Brandserie: Wieder brennen Gartenlauben im Bereich Einbeck

Einbeck. Etwa 100 Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten in Einbeck im Einsatz.

Am Donnerstagabend kam es im Bereich Einbeck erneut zu einem Brand von Gartenlauben. Gegen 20.30 Uhr meldeten Anrufer dem Notruf, dass sie eine schwarze Rauchsäule im Bereich der Geschwister-Scholl-Schule in Einbeck sehen würden. Das berichtet die Polizei.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte demnach zwei brennende Gartenlauben in der Kleingartenkolonie an der Kolberger Straße vor. Eine Laube stand bereits in Vollbrand, eine weitere im Schwelbrand. Die Feuer konnten durch die Feuerwehren aus Einbeck, Avendshausen, Rengershausen, Kohnsen und Vardeilsen gelöscht werden. Etwa 100 Kräfte waren im Einsatz.

Betroffen waren nach aktuellem Ermittlungsstand drei Gartenparzellen: Ein kleineres Feuer an einer dritten Gartenlaube konnten Feuerwehr und Polizei mittels Feuerlöscher im Keim ersticken.

Viel Polizei im Einsatz

Die Polizei war noch am Abend mit einem hohen Kräfteansatz in Einbeck im Einsatz, so die Beamten. Die Ermittlungs- und Einsatzmaßnahmen laufen demnach unter Hochdruck.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Einbecker Polizei unter Telefon 05561/949780 entgegen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht getroffen werden. pol/mh

