In Goslar: Betrunkener beißt Polizisten durch den Handschuh

Aufgrund von wiederholten Streitigkeiten wurde die Polizei am Montagabend, gegen 21 Uhr, in den Neuwerksgarten in Goslar gerufen. Die Einsatzkräfte trafen dort mehrere Personen an und sprachen Platzverweise aus, um eine Eskalation der Streitereien unter den Anwesenden zu verhindern. Ein 42-Jähriger Mann begann die Amtshandlung der Polizei zu stören, ging auf einen Polizisten zu und beleidigte diesen.

Betrunkener wehrt sich gegen die Beamten

Um weitere strafbare Handlungen zu unterbinden, sollte der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich mit körperlicher Gewalt, trat und schlug nach den Polizisten, verfehlte sie jedoch. Als der Aggressor fixiert werden sollte, biss er einem Polizisten durch einen Handschuh in die Hand. Während der gesamten Zeit schrie der Angreifer den Polizisten die übelsten Beleidigungen entgegen.

Der 42-Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und diverse Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.