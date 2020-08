Northeim. Bei einer Feierlichkeit in einem Studentenwohnheim war die Polizei gleich mehrfach eingesetzt. Doch die Beschwerden häuften sich.

Elf Einsätze wegen Ruhestörung in einer Nacht in Northeim

Die Polizei Northeim hatte in der Nacht auf Samstag elf Einsätze wegen Ruhestörung im hiesigen Stadtgebiet, den Northeimer Ortschaften sowie im Bereich Moringen und Nörten-Hardenberg zu bearbeiten. Die meisten Verursacher zeigten sich einsichtig und wurden zur Ruhe ermahnt, berichten die Beamten.

Mehrere Einsätze in Studentenwohnheim

Bei einer Feierlichkeit in einem Studentenwohnheim „Am Bergbad“ war die Polizei jedoch mehrfach eingesetzt. Da es in der Nacht wiederholt zu Beschwerden von Anwohnern kam, wurde die dort stattfindende Feierlichkeit gegen 1 Uhr beendet, so die Ordnungshüter. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. pol