Vorsicht, Sog: Im Oderteich Abstand zum Damm halten

Vor dem Damm des Oderteiches haben die Harzwasserwerke eine Absperrung angebracht. Schwimmer sollen in Zukunft einen Abstand von 20 Metern zum Damm einhalten. Grund ist der niedrige Wasserstand des Oderteiches. „Wir geben kontinuierlich 100 Liter die Sekunde in den Rehberger Graben ab. Dadurch könnte am Grundablass am Damm ein Strudel oder Sog entstehen“, erklärt Pressesprecherin Marie Kleine.

Eigentlich sei das eine normale Situation, die regelmäßig auftauche. „Der Oderteich ist oft im Sommer wenig gefüllt und fällt immer mal wieder bei langer Trockenheit trocken“, sagt Kleine. „Aber in diesem Jahr ist uns aufgefallen, dass es durch die Corona-Pandemie gerade am Wochenende sehr viele Besucher und Schwimmer am Oderteich gibt und viele auch den sonst nicht genutzten Raum direkt am Damm zum Schwimmen nutzen.“ Mit der Absperrung wolle man auf Nummer sicher gehen.

Der Oderteich ist mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1,5 Millionen Kubikmetern eine der ältesten Talsperren in Deutschland. Aktuell ist er zu 13 Prozent gefüllt, das Wasser ist bis zu 8,40 Metern tief. Durch seine geringe Größe fällt der Oderteich immer wieder trocken: Zuletzt war dies zum Beispiel 2018 und 2003 der Fall.