Zwei weitere Corona-Fälle im Kreis Goslar – aktuelle Zahlen

Im Kreis Goslar wurden zwei neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus bestätigt. In einem Fall ist von einer Infektionsquelle durch privaten Kontakt außerhalb des Landkreises auszugehen, im zweiten dauern die Ermittlungen an.

Die Statistik des Gesundheitsamtes verzeichnet 275 bestätigte Corona-Fälle. 247 infizierte Menschen gelten als genesen. 25 Einwohner sind an oder mit Corona gestorben. 69 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation. Drei Personen sind aktuell an Covid-19 erkrankt.

